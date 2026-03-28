3月16日起釋出國內儲備石油兩成——因應供需緊張與價格高漲

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日本的石油對中東依賴度高達95%。中東情勢惡化，將直接影響國民生活與國民經濟。

受中東情勢惡化影響，原油價格持續高漲。日本九成以上的原油依賴中東進口，而荷莫茲海峽幾乎陷入實質封鎖狀態，使得供應不安進一步升高。在此情況下，日本首相高市早苗於3月11日表明將釋出石油儲備的方針。

日本為了在海外政局不穩或發生大規模災害導致供應不足時，避免國民生活與國民經濟出現嚴重混亂，自1972年度開始建立民間儲備制度，並於1978年度起設立國家儲備。

截至2025年12月底，日本的石油儲備為：國家儲備146天、民間儲備101天、與產油國共同儲備7天，合計254天，共4.7億桶。

過去動用石油儲備中規模最大的一次，是2011年東日本大震災時釋出25天份，而此次規模將遠遠超過。日本宣布動用儲備後，國際能源署（IEA）加盟國也決定協調釋出史上最大規模的4億桶石油儲備，但原油價格仍急速上漲。中東情勢的不穩定影響恐將持續一段時間。

過去的石油儲備釋出

時期 原因 釋出量 1979 第二次石油危機 — 1991 波斯灣戰爭 4天份 2005 美國大型颶風卡崔娜 3天份 2011 東日本大地震 合計25天份 2011 利比亞局勢惡化 3天份 2022 俄羅斯入侵烏克蘭 合計12天份 （2026） 美國等國攻擊伊朗 （合計45天份）

依據資源能源廳與石油聯盟資料整理

【資料】

標題圖片：志布志國家石油儲備基地。儲油槽直徑83.3公尺，高22～24公尺，容量11萬至12.1萬千公升（鹿兒島縣肝屬郡串良町）（時事）