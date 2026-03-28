3月16日起釋出國內儲備石油兩成——因應供需緊張與價格高漲

3月16日起釋出國內儲備石油兩成——因應供需緊張與價格高漲政治外交 財經 生活
日本的石油對中東依賴度高達95%。中東情勢惡化，將直接影響國民生活與國民經濟。
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受中東情勢惡化影響，原油價格持續高漲。日本九成以上的原油依賴中東進口，而荷莫茲海峽幾乎陷入實質封鎖狀態，使得供應不安進一步升高。在此情況下，日本首相高市早苗於3月11日表明將釋出石油儲備的方針。
日本為了在海外政局不穩或發生大規模災害導致供應不足時，避免國民生活與國民經濟出現嚴重混亂，自1972年度開始建立民間儲備制度，並於1978年度起設立國家儲備。
截至2025年12月底，日本的石油儲備為：國家儲備146天、民間儲備101天、與產油國共同儲備7天，合計254天，共4.7億桶。
過去動用石油儲備中規模最大的一次，是2011年東日本大震災時釋出25天份，而此次規模將遠遠超過。日本宣布動用儲備後，國際能源署（IEA）加盟國也決定協調釋出史上最大規模的4億桶石油儲備，但原油價格仍急速上漲。中東情勢的不穩定影響恐將持續一段時間。
過去的石油儲備釋出
|時期
|原因
|釋出量
|1979
|第二次石油危機
|—
|1991
|波斯灣戰爭
|4天份
|2005
|美國大型颶風卡崔娜
|3天份
|2011
|東日本大地震
|合計25天份
|2011
|利比亞局勢惡化
|3天份
|2022
|俄羅斯入侵烏克蘭
|合計12天份
|（2026）
|美國等國攻擊伊朗
|（合計45天份）
依據資源能源廳與石油聯盟資料整理
【資料】
- 經濟產業省「石油儲備制度檢討會 期中整理」
- 經濟產業省「有關石油儲備」
- 石油聯盟「日本的石油儲備制度」
標題圖片：志布志國家石油儲備基地。儲油槽直徑83.3公尺，高22～24公尺，容量11萬至12.1萬千公升（鹿兒島縣肝屬郡串良町）（時事）