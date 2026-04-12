日本國內廣告費突破8兆日圓創新高，網路廣告首度超過5成：電通調查

日本資料庫

不再閱讀報紙與雜誌、也不再收看電視的人愈來愈多，如今人們所觀看的內容多是透過網路取得。網路廣告產業正呈現前所未有的活躍景象。

電通公布每年進行的「日本總廣告費（推估）」調查結果。2025年總額達8兆623億日圓，為前年比105.1％，連續4年刷新歷史新高。企業業績良好帶動數位投資加速，以及大型活動的舉辦等，都推動了整體成長。

日本的廣告費大致分為三大類：「四大傳統媒體（電視、廣播、雜誌、報紙）」、「網路（網路媒體、商品銷售平台等）」、「促銷媒體（戶外、交通、夾報、DM等）」。

四大傳統媒體廣告費合計為2兆2980億日圓（前年比98.4％），整體幾乎持平。網路廣告費則達4兆459億日圓（前年比110.8％），呈現強勁成長，並首次占整體廣告費超過5成。促銷媒體廣告費為1兆7184億日圓（前年比102.0％），連續3年維持正成長。

世博會與世界田徑等大型活動帶動需求

四大傳統媒體廣告方面，由於全球局勢不明朗與日圓貶值帶來的物價上漲等影響，尤其是報紙廣告投放成長乏力。另一方面，網路廣告因社群媒體上的直式短影音廣告，以及連網電視上的影音廣告需求增加，帶動整體市場擴大。繼前一年之後，以Podcast等為代表的聲音媒體廣告也持續表現亮眼。此外，隨著線上購物進一步普及，電商平台的廣告也出現兩位數成長。

促銷媒體方面，隨著訪日旅客需求增加，戶外與交通廣告、POP廣告均有所提升。再加上大阪・關西世界博覽會與東京2025世界田徑等大型活動的舉辦，以及飯店等大型商業設施的翻新改裝與都市更新，也對整體成長帶來正面助力。

【資料】

電通 「 2025年日本廣告費」

標題圖片：PIXTA