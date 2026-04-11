「異次元的少子化」如今已成常態：18歲青年放棄結婚與生子

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即將邁向社會的18歲年輕人，然而，成長至今所處的家庭環境，是否早已決定了他們未來的可能性？在經濟與社會地位較低的家庭中成長的人，似乎難以將結婚與生育子女視為現實可行的選項。

在全球之中，日本的少子高齡化尤為嚴重。為掌握年輕世代的想法與行為模式，日本財團持續進行的「18歲意識調查」，於2025年11月底至12月初針對結婚、育兒等人生規劃進行調查。與2022年12月同主題調查相比，結果顯示出明顯變化…。

回答未來「想結婚（包含『想結婚』與『比較想結婚』）」的比例，整體下降7.4個百分點至58.1%。若依家庭經濟社會地位（以簡易方式分為0～3分，數字越高代表越富裕）分析，「0分」族群的結婚意願僅49.2%，跌破五成，明顯低於其他群體。

若非願望，而是「實際上會結婚（包含『一定會』與『大概會』）」的比例，整體也下降6.2個百分點至44.8%。依社會經濟地位來看，較富裕的「3分」「2分」族群約在52%左右，「1分」為46.5%，而「0分」僅37.5%，顯示家庭經濟狀況與結婚的現實可能性密切相關。

至於未來「想要孩子（包含『想要』與『比較想要』）」的比例，整體也下降7.1個百分點至51.5%。即使政府推出各式少子化對策，對年輕世代而言，仍未形成足以促進生育的誘因。與結婚意願相同，社會經濟地位較低的族群，其生育意願也較低。

至於「實際上會有孩子（包含『一定會』與『大概會』）」的比例，整體較上次調查下降6.7個百分點至38.9%。依社會經濟地位來看，「3分」為51.4%、「2分」40.4%、「1分」40%、「0分」僅33.4%。此外，「0分」族群中有高達41.5%回答「不知道／未曾思考」，顯示其對於生育的現實感極為薄弱。

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