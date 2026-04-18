「想工作更多改革」引發疑問：希望增加工時者僅約1成

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高市政權正著手推動包括放寬工時上限規制在內的「想工作更多改革」，然而厚生勞動省的調查顯示，希望增加工作時間的人僅占整體約1成。

「目前的上限規制是合理的」占9成

政府自2019年推動「工作方式改革」以來，為防止過勞死，導入了加班時間「原則每月上限45小時」的規制。對此，自民黨認為「規制使想工作的人無法工作」，並於去年作為因應人手不足的一環，提出「想工作更多改革」，首相高市早苗也指示檢討放寬相關規制。

在相關法規施行滿5年之際，為進行全面檢視，厚生勞動省於去年10月針對全國3000名勞工進行調查。

調查結果顯示，表示「想增加」或「稍微想增加」工作時間的比例僅10.5%，而「想減少」或「稍微想減少」則達30%。「維持現狀即可」為59.5%。

針對希望增加工時者（可複選）詢問理由時，「想多賺錢」占41.6%，「想依自己的步調工作」占19.7%，「沒有加班費家計會吃緊」占15.6%，為主要原因。

此外，關於認為合理的加班時間長度，有65.6%回答「20小時以下」，若擴大到現行制度原則上限「45小時以下」，比例更高達93%。

認為「超過45小時」仍屬合理的人僅占7%，顯示至少從勞工角度來看，要求放寬上限規制的需求並不高。

依現行法律，僅在有臨時特殊情況且勞資雙方達成協議時，才可適用延長加班的例外措施，但「每月超過45小時」一年最多僅限6個月，且多月平均須低於80小時等限制。

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