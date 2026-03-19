中國訪日客2月減少45％——日本政府觀光局：春節期間韓國、臺灣表現亮眼

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雖然2月訪日外國旅客達到346萬人，刷新歷年2月最高紀錄，但仍難以完全樂觀。除了中國出現赴日旅遊自我克制的氛圍外，未來中東情勢的不穩定也成為新的隱憂。

春節需求帶動，韓國、臺灣等表現亮眼

日本政府觀光局公布的2026年2月訪日外國旅客人數（估算值）為346萬6700人，較去年同月增加6.4%，刷新歷年2月最高紀錄。去年春節在1月下旬開始，今年則在2月中旬，因此來自亞洲地區的訪日旅客大幅增加。韓國108萬6400人（增加28.2%）、臺灣69萬3600人（增加36.7%）、香港23萬3900人（增加19.6%）、美國21萬9700人（增加14.7%）等，在主要23個市場中有18個市場創下歷年2月新高。

另一方面，中國方面因去年11月日本首相高市早苗發表「臺灣有事」相關言論後，赴日旅遊的自我克制氛圍升高，導致訪日人數大幅減少45.2%，降至39萬6400人。自去年12月以來，已連續3個月停留在30萬人區間的低水準。

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標題圖片：在澀谷街頭行走的觀光客（2026年2月17日攝影）（時事）