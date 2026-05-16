丹頂鶴已不再屬於瀕危物種

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體態優美、舞姿翩翩的丹頂鶴，是日本人抱有特殊情感的鳥種。隨著族群數量回升、滅絕風險降低，日本環境省近日將其保護等級從「瀕危」下調至「近危」。

滅絕危險性較小

環境省於3月17日公布了最新版瀕危物種「紅色名錄」，其中因族群數量顯著恢復，被指定為國家特別天然紀念物的丹頂鶴，其受威脅等級由「瀕危」下調至「近危」（現階段滅絕危險性較小）。



大量丹頂鶴聚集在釧路濕地北側觀測點（2026年1月30日於北海道阿寒郡鶴居村，時事）。

過去人們一度認為丹頂鶴因明治時期的濫捕已經滅絕，但1924年發現釧路濕地深處棲息著數十隻丹頂鶴。1952年「釧路丹頂鶴」被指定為國家特別天然紀念物，並在當年的越冬調查中確認共有33隻。之後，鶴居村、阿寒町等地志工積極開展保護與餵食活動，在2025年1月下旬的調查中確認其數量已恢復至1927隻，目前的評估認為其滅絕風險較低。

丹頂鶴是大型鶴屬鳥類，棲息於東亞與俄羅斯東南部。「千年鶴，萬年龜」的說法象徵長壽，丹頂鶴作為吉祥物而多用於家紋、包裝紙、水引（裝飾繩結）的圖案等場合，是日本人非常熟悉的鳥類。江戶末期的浮世繪師歌川廣重在《名所江戶百景》中描繪了飛到江戶的丹頂鶴，可見歷史上日本本州也曾有丹頂鶴棲息。



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蝦夷鹿來到丹頂鶴餵食地（2017 年，nippon.com 編輯部）。

【資料】

北海道廳 「 丹頂鶴專頁」

丹頂鶴專頁」 環境省 「 關於第五次紅色名錄之公布」

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