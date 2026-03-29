普通汽油價格突破190日圓——受中東情勢惡化影響：3月19日出貨起恢復補貼

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隨著美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊，中東情勢趨於不穩。對於原油有95％依賴中東的日本而言，這也是相當嚴峻的局面。

荷莫茲海峽封鎖影響

日本經濟產業省於3月18日公布，截至16日的全國普通汽油每公升平均零售價格，較前一週大幅上漲29日圓，達到190.80日圓，刷新歷史新高。

中東情勢不穩，荷莫茲海峽實質上遭到封鎖，推升原油價格上漲，是此次油價飆升的主因。汽油價格已連續5週上漲，且47個都道府縣全部出現上升。其中價格最高的是山形縣，達198.50日圓。

為因應價格高漲，政府決定自19日起恢復對石油批發公司的補貼措施。目標是將普通汽油的零售價格控制在約170日圓水準，對超出部分提供補助。19日起的補助金額為每公升30.20日圓。不過，補貼反映到零售價格上，預計會有約1至2週的時間差。

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