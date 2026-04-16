農水產品出口主力10年間大幅轉變：受日本飲食熱潮帶動，「牛肉、綠茶、日本酒」成為主要創匯來源

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日本的農水產品與食品出口逐年增加。在海外日本料理熱潮的帶動下，牛肉、綠茶與日本酒等已成為新的主要創匯來源，與10年前相比出現了顯著變化。

訪日旅客增加帶來的變化

根據日本農林水產省統計，2025年農林水產品與食品的出口額達1兆7005億日圓，較10年前2015年的7451億日圓成長至約2.3倍。

從品項來看，干貝自10年前以來仍穩居首位。原本最大出口市場中國，因東京電力福島第一核電廠處理水排放問題，於2023年8月全面禁止日本水產品進口。雖在政府與民間努力下於2025年6月解除禁令，但因兩國關係惡化，2025年11月再度實施禁輸。不過生產者積極開拓越南等新市場，仍維持品項出口首位。

與10年前相比，最大的變化在於牛肉、綠茶、日本酒與威士忌的崛起。

2025年牛肉出口額達731億日圓，是10年前的6.6倍，排名由第13位躍升至第2位。綠茶與抹茶出口額則成長至7.1倍，排名由第15位升至第4位。由於被視為具有健康功效的「超級食物」，抹茶在拿鐵與甜點等用途上的需求迅速擴大。

此外，日本酒與威士忌合計出口額達950億日圓，已超越干貝成為實質上的第一。相較10年前兩者合計244億日圓，成長達3.9倍。隨著「傳統釀造技術」被列入聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產，加上與和食搭配性高，日本酒需求表現亮眼；國產威士忌的高端產品也在海外大獲好評。

訪日外國旅客在過去10年間增加逾兩倍。農林水產省指出，這使得「日本料理的知名度提升，海外日本餐廳增加，帶動對食材的需求」。此外，2013年「和食」被列入UNESCO無形文化遺產，也成為重要推力。

【資料】

農林水產省 「 2025年農林水產品與食品出口額」

2025年農林水產品與食品出口額」 農林水產省 「 2015年農林水產品與食品出口額」

標題圖片：PIXTA、Photo AC