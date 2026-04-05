4月起生活將改變：育兒支援措施更加充實

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育兒支援金、高中學費免費化…政府接連推出各式各樣的少子化對策，但其成效究竟如何，仍有待觀察。

開始徵收「兒童與育兒支援金」

為作為少子化對策的財源，將在醫療保險費中加收。個人負擔金額依所加入的公共醫療保險、年收入及家庭結構而異。依兒童家庭廳試算，2026年度年收入600萬日圓的上班族每月負擔575日圓，800萬日圓為767日圓。負擔金額將逐步增加至2028年度，之後維持一定水準。

「兒童誰都可托育制度」全國正式上路

即使家長未就業，6個月至未滿3歲的幼兒也可每月托育最多10小時。兒童家庭廳將使用費標準訂為「每小時約300日圓」。

高中學費實質免費化

原本限定「家庭年收入未滿590萬日圓」的私立高中加成補助將取消限制，不分公私立與家庭年收入，高中學費將實質免費化。

提高在職老年年金停發門檻

高齡者在工作同時領取年金時，依薪資與厚生年金合計金額減額的標準，將由現行每月51萬日圓提高至62萬日圓。此舉旨在提升高齡者就業意願，並緩解企業人手不足問題。

自行車違規導入「藍色罰單」制度

針對自行車交通違規導入藍色罰單（交通違規通知制度）。16歲以上騎乘者將被處以罰款，例如「邊騎車邊使用手機」罰款為1萬2000日圓。

擴大公開男女薪資差距等資訊義務

對象擴大至員工101人以上企業（常僱員工），須公開「男女薪資差距」與「女性管理職比例」。此前僅限301人以上企業。

NTT固定電話調漲費用

NTT東日本與NTT西日本將時隔30年調漲固定電話基本費。住宅用每月上調220日圓，目的在於加速轉向光纖等次世代通訊服務。

放寬老舊公寓重建條件

目前公寓重建需取得所有權人及表決權五分之四以上同意。4月起，若建物存在耐震不足或不符合無障礙標準等問題，將可改為取得四分之三以上同意即可決議。

取得國籍須具備「居留10年」條件

法務省自4月1日起強化外國人取得日本國籍的條件，原則上須在日本居留10年以上。申請時亦須申報過去5年的納稅情況及2年的社會保險繳納紀錄。此措施透過調整運用方式實施，並未進行法律修正。

【資料】

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