4月起生活將改變：育兒支援措施更加充實

4月起生活將改變：育兒支援措施更加充實生活 社會 教育 工作勞動
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
開始徵收「兒童與育兒支援金」
為作為少子化對策的財源，將在醫療保險費中加收。個人負擔金額依所加入的公共醫療保險、年收入及家庭結構而異。依兒童家庭廳試算，2026年度年收入600萬日圓的上班族每月負擔575日圓，800萬日圓為767日圓。負擔金額將逐步增加至2028年度，之後維持一定水準。
「兒童誰都可托育制度」全國正式上路
即使家長未就業，6個月至未滿3歲的幼兒也可每月托育最多10小時。兒童家庭廳將使用費標準訂為「每小時約300日圓」。
高中學費實質免費化
原本限定「家庭年收入未滿590萬日圓」的私立高中加成補助將取消限制，不分公私立與家庭年收入，高中學費將實質免費化。
提高在職老年年金停發門檻
高齡者在工作同時領取年金時，依薪資與厚生年金合計金額減額的標準，將由現行每月51萬日圓提高至62萬日圓。此舉旨在提升高齡者就業意願，並緩解企業人手不足問題。
自行車違規導入「藍色罰單」制度
針對自行車交通違規導入藍色罰單（交通違規通知制度）。16歲以上騎乘者將被處以罰款，例如「邊騎車邊使用手機」罰款為1萬2000日圓。
擴大公開男女薪資差距等資訊義務
對象擴大至員工101人以上企業（常僱員工），須公開「男女薪資差距」與「女性管理職比例」。此前僅限301人以上企業。
NTT固定電話調漲費用
NTT東日本與NTT西日本將時隔30年調漲固定電話基本費。住宅用每月上調220日圓，目的在於加速轉向光纖等次世代通訊服務。
放寬老舊公寓重建條件
目前公寓重建需取得所有權人及表決權五分之四以上同意。4月起，若建物存在耐震不足或不符合無障礙標準等問題，將可改為取得四分之三以上同意即可決議。
取得國籍須具備「居留10年」條件
法務省自4月1日起強化外國人取得日本國籍的條件，原則上須在日本居留10年以上。申請時亦須申報過去5年的納稅情況及2年的社會保險繳納紀錄。此措施透過調整運用方式實施，並未進行法律修正。
【資料】
- 兒童家庭廳「兒童與育兒支援金制度」
- 兒童家庭廳「兒童誰都可托育制度」
- 文部科學省「高中就學支援」
- 警察廳「自行車交通安全／新制度」
- 政府廣報「自行車違規導入藍色罰單」
- 厚生勞動省「在職老年年金制度檢討」
- 厚生勞動省「男女薪資差距與女性管理職比例公開義務擴大」
- NTT東日本「固定電話費用調整」
- 西日本「固定電話費用調整」
- 國土交通省「公寓相關法修正」
標題圖片：Photo AC
少子化 高中 少子老齡化 托兒所 薪資不平等 育兒 NTT 少子化對策 育兒支援 國籍 薪資 稅金 少子高齡化 高中學費實質免費化