東京遺失物創新高：2025年送交警方的現金達45億日圓

日本資料庫

根據警視廳資料，2025年全年在東京都內送交警方的遺失物、忘記物品共453萬8244件（較前年增加3.0％），其中現金達45億882萬日圓（增加0.5％）。

送交警方的現金金額已連續4年刷新歷史新高。另一方面，申報遺失的現金總額為83億2516萬日圓，簡單計算約有54.2％最終被送交警方。

送交警方的遺失與忘記物品總件數達485萬775件（較前年增加2.0％）。從主要品項來看，最多的是包含駕照與信用卡在內的「證件類」，達81萬9602件，占整體16.9％。其次為交通IC卡、月票、禮券等「有價證券類」47萬1399件（9.7％），以及「衣物鞋類」46萬667件（9.5％）、「電器類」40萬3708件（8.3％）、「錢包類」33萬8104件（7.0％）等。

每天約有610支手機遺失

由失主申報遺失的手機數量為22萬5236件，平均每天超過610支。另一方面，作為拾得物送交警方的手機為14萬4381件，最終約有一半、即11萬9516件回到失主手中。

根據警方規定，拾得物在3個月內若未找到失主，所有權將轉移給拾得者。但若之後再經過2個月仍未領取，所有權則會從拾得者轉移至都道府縣政府。

從現金的處理情況來看，2025年處理的45億69萬日圓中，返還給失主的為32億2958萬日圓，交付給拾得者的為5億8680萬日圓，歸屬東京都的為6億8239萬日圓。

【資料】

標題圖片：PIXTA