迴轉壽司人氣食材「鮭魚」連續15年奪冠——Umios調查：想吃壽司就去北海道！

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壽司過去曾是奢華、高級料理的代名詞，但隨著迴轉壽司的普及，如今已完全轉變為價格親民、輕鬆享用的大眾美食。

Umios（原名Maruha Nichiro，於2026年3月1日更名）每年實施的「迴轉壽司消費者實態調查」顯示，在迴轉壽司店「最常吃的食材」中，「鮭魚」以47.7％壓倒性奪冠，領先第2名「鮪魚赤身」超過11個百分點。鮭魚已連續15年位居第1。其受歡迎的理由包括「CP值高」、「價格便宜且油脂豐富、美味可口」，顯示其親民特性深受消費者青睞。

在迴轉壽司店的單人消費金額，以「1000～2000日圓未滿」占45.7％最多，平均為1980日圓。另外，平均食用盤數為9.9盤。若以2000日圓吃10盤來計算，像海膽或大腹鮪魚這類高價食材就較難下手，因此價格實惠的鮭魚幾乎成為必點項目。

至於「想去吃迴轉壽司的都道府縣」（不含居住地），北海道以1269人高居榜首，遠遠領先第2名石川縣（445人），差距接近3倍。北海道被太平洋、鄂霍次克海與日本海環繞，並有對馬海流與千島海流流經，是世界著名的優質漁場，對壽司愛好者而言可說是聖地。

在回答「想去北海道」的受訪者中，被問及「不可錯過的食材」時，「鮭魚卵」以206人居首，其次為干貝、海膽與螃蟹。

本調查於2月中旬進行，對象為全國15～59歲、每月至少食用一次迴轉壽司者，共蒐集3000份樣本。

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標題圖片：Photo AC