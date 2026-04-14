在留外國人首度突破400萬人——出入國在留管理廳：填補人力不足的「特定技能」人數增加

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「特定技能」人才增加超過10萬人。外國人數量的成長，反映出少子高齡化持續發展下，日本面臨的人手不足問題。

連續4年刷新歷史新高

出入國在留管理廳公布，截至2025年底，在留外國人人數達412萬5395人，連續4年創下歷史新高，較前年同期增加35萬6418人（9.5％），也是首次突破400萬人。從都道府縣來看，在留外國人最多的是東京80萬1438人（年增8.5％），占全國19.4％；其次為大阪37萬5319人、愛知35萬7800人、神奈川31萬7353人，集中於大都市圈。

按在留資格類別來看，「永住者」最多，達94萬7125人（年增3.2％），其次為「技術・人文知識・國際業務」47萬5790人，以及「留學」46萬4784人。「技能實習」則為45萬6618人，持平。

為因應人手不足，自2019年導入、擴大接納外籍勞工的「特定技能」人數大幅成長37.2%，達39萬296人。在留資格分為最長可工作5年的「1號」，以及可攜家帶眷、實質無期限的「2號」。其中外食產業的「1號」截至2月底約有4萬6000人，預計5月將超過5萬人的接收上限，因此自4月13日起將停止新的認定。

依國籍與地區來看，中國93萬428人居首，其次為越南68萬1100人、韓國40萬7341人等。在前10大來源國與地區中，韓國與巴西略為減少，而緬甸（增加35.7%）與印尼（增加33.2%）成長顯著。

【資料】

出入國在留管理廳 「 截至2025年底在留外國人人數」

截至2025年底在留外國人人數」 農林水產省 「 外食產業外籍人才接納情況」

外食產業外籍人才接納情況」 農林水產省 「 特定技能（外食產業）接收上限運用」

標題圖片：接受壽司訓練的菲律賓籍特定技能資格者。經營高級壽司店的「銀座おのでら」集團，為培育人才在相關設施對特定技能資格者進行獨自培訓（2022年11月攝影）（時事）