2025年國內航空運輸：旅客數年增4.2％至1億1147萬人——國土交通省統計

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根據日本國土交通省近日公布的航空運輸統計速報（2025年），2025年搭乘國內定期航班的旅客數為1億1147萬人，較前一年增加4.2%。

國內定期航班的貨物運輸量為61萬6898噸，較前一年增加2.5%。

在疫情前的2019年，國內航線旅客數為1億667萬人，而2025年已連續第2年超越該水準。另一方面，貨運量與疫情前每年約80萬至90萬噸相比，仍僅恢復至約7成。

日本航空公司營運的國際航線旅客數為2292萬人（年增13.3％），貨運量為160萬1340噸（年增5.7％）。從國際航線旅客的地區分布來看，中國占16.3％、韓國9.0％、「其他亞洲」40.2％，合計亞洲地區占比超過6成。此外，美洲占15.6％、太平洋地區（夏威夷、關島等）9.2％、歐洲7.1％、大洋洲2.5％。

國內航線旅客運輸量排名前10如下：

【資料】

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