4月食品漲價達2798項——帝國資料庫：以調味料與加工食品為主

日本資料庫

原本想以清新的心情迎接新年度…但日常生活不可或缺的商品卻悄悄持續漲價。下半年甚至可能迎來更大一波漲價潮！？

時隔6個月再度突破2000項

帝國資料庫針對主要195家食品企業的調查顯示，2026年4月預計調漲的食品品項達2798項。單月漲價品項數再次超過2000項，為自2025年10月以來時隔6個月。自去年11月以來，食品漲價一度趨於緩和，與2025年4月相比，漲價品項數減少約33.8%。

從品類來看，以美乃滋與沙拉醬為主的「調味料」達1514項，占整體54%。此外，「加工食品」也達609項，例如日清食品調漲主力產品「杯麵（Cup Noodle）」系列與「日清拉王」系列約170項產品價格。速食麵、杯湯與罐頭等品項均在調漲之列。食用油方面，昭和產業調漲幅度超過15%，J-Oil Mills則調漲約9～14%，主要食用油廠商也紛紛調漲家用產品價格。這些漲價主要反映原材料成本、運輸費用與包裝資材價格上升。

目前已知2026年1月至7月的漲價品項數為5729項，短期內仍低於去年同期水準。然而帝國資料庫指出，由於中東局勢動盪導致原油取得困難、日圓貶值推升進口成本，以及穀物與食用油的國際價格上漲等多重因素交織，下半年可能再次出現一波漲價潮。

【資料】

標題圖片：由左至右為味之素Pure Select美乃滋、日清食品杯麵、J-Oil Mills芥花油、森永乳業Mount Rainier咖啡拿鐵（時事，圖片由各公司提供）