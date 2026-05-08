器官移植等待者超過1萬7000人：能如願者僅3%

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這是否與生死觀的差異有關？許多日本人對於將腦死視為人的死亡仍抱持抗拒，因此日本的腦死器官捐贈極為稀少。以每100萬人口計算的捐贈者人數，甚至不到西班牙或美國的50分之1。

對於因疾病或事故導致器官功能衰退的人而言，器官移植是延續生命希望最重要的醫療方式。根據日本器官移植網路公布的數據，2024年度的移植件數達662例，首次突破600例。

1997年《器官移植法》施行後，也開始允許由被判定為腦死者提供器官。若是在「心跳停止後」捐贈，可提供的器官僅限於腎臟、胰臟及眼球；若是在「腦死後」，則還可移植心臟、肺臟、肝臟等器官。

制度實施初期，必須由本人事先透過「意願表示卡」等書面方式，明確表達願意在腦死階段捐贈器官的意願，因此即使在捐贈者較多的年份，捐贈者人數也僅有十多人。2010年修法施行後，即使本人未明確表達意願，只要家屬同意，也可以進行器官捐贈。自此之後，心臟、肺臟與肝臟的移植件數也逐漸增加。

另一方面，截至2026年3月底，登記等待器官移植的人數已超過1萬7000人，而實際完成移植的比例僅停留在3%左右。

下圖顯示截至2023年度末各器官的移植登記人數，以及2024年度的實際移植件數。雖然這兩組數字並非完全一一對應，但仍可清楚看出，實現移植希望並非易事。

【資料】

標題圖片：2000年4月於新潟市某醫院進行的腦死患者腎臟移植手術［代表攝影］（時事）