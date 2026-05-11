與「性別平等」相去甚遠的報業界：近6成女性認為「男性較受優待」，有此自覺的男性卻不到3成

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長期以來，將家務與育兒交由專職主婦的妻子承擔、自己不分晝夜工作以搶獨家新聞的記者，一直被視為風光的職業象徵。這是否是一個逐漸走向「加拉巴哥化」的產業！？

職場平等，男女認知存在差異

在報社與通訊社任職的員工中，認為「男女地位平等」的比例為36.4%，與認為「男性較受優待」的37.7%幾乎相當。然而，依性別不同，所看到的現實卻大相逕庭。女性中認為「平等」者僅26.0%，有58.3%回答「男性較受優待」；相對地，男性中有40.7%認為「平等」，認為「男性較受優待」者僅29.4%。

此項調查由日本新聞協會於2025年11月至12月間實施，對象為加盟該協會的報社與通訊社之員工與主管等約3萬6000人，共獲得9630份回覆（女性2755人、男性6823人、其他性別認同52人）。

透過「被任用為管理職的多為男性」、「版面多反映男性意見」等現實情況，顯示有不少人對職場的性別平等抱持疑問。

截至2025年4月，加盟該協會的報社與通訊社女性員工比例為24.9%。其中，管理職（課長級以上）女性比例為10.8%，首次超過1成，但相較於整體社會仍明顯落後。其原因被認為是多重因素交織所致，包括過去「女性錄用人數較少」，導致現今管理職年齡層基數不足，以及「帶有『男性職場』氛圍排擠女性」，使不少女性選擇「中途離職」等。

至於新聞業女性董事比例僅5.7%（2025年4月），有52.3%的受訪者認為「已落後於時代趨勢」。對於設定女性管理職比例數值目標一事，整體有55.6%表示贊成（含傾向贊成）；其中女性贊成比例達67.9%。即便在董事層級，也有58.9%支持設定相關目標。

【資料】

日本新聞協會 「 性別與多元意識調查」

標題圖片：PIXTA