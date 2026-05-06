房租續約：逾4成面臨漲租——家計負擔加重，下一步甚至考慮搬家

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房租若上漲5000日圓，1年就多出6萬日圓負擔。好不容易加薪，卻可能一下子就被抵銷了！？

超過半數漲幅達5000日圓以上

提供房租信用卡付款服務的Crekari（東京都中央區）所進行的調查顯示，2025年辦理租賃物件續約的20～30歲族群中，有42.1%面臨房租上漲。該調查於2月上旬實施，共獲得1016人的回覆。

漲幅方面，以「5000～9999日圓」占42.5%最多，整體有52.8%的受訪者房租上漲超過5000日圓。近年建築費與修繕費持續上漲，再加上固定資產稅增加，使租賃經營成本負擔加重，房租調整已成為難以避免的情況。

Crekari指出：「租金上漲已不再僅限於部分高級物件或都市地區，而是在一般租賃市場中也逐漸成為常態。」

有過房租上漲經驗的人中，將近一半對「家計負擔加重」感到不安；若未來房租進一步上漲，則有39.3%表示「會考慮搬到房租較便宜的物件」。

目前房租支付方式以「帳戶自動扣款」44.4%與「銀行匯款」30.4%為主，合計約占4分之3；但若問到理想的付款方式，則以「信用卡」74.7%壓倒性居首，其次為「QR Code行動支付」34.3%。

希望使用信用卡付款的理由中，以「可累積點數或里程」81.2%最為突出。

【資料】

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