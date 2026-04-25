2024年度垃圾總排出量為3811萬噸，較前一年度減少2.2%；回收率為19.3％——環境省調查

日本資料庫

日本的垃圾排出量在過去10年間已減少超過一成；另一方面，回收率則呈現小幅下滑的趨勢。

日本環境省近日公布2024年度「一般廢棄物排出及處理狀況等」調查結果。根據該調查，垃圾總排出量為3811萬噸，較前一年度減少2.2％（約相當於東京巨蛋102座的容量）。每人每日垃圾排出量亦減少1.5％至839公克。其中，生活系垃圾（家庭垃圾）約占7成，為2637萬噸；事業系垃圾為1175萬噸。

與10年前的2015年相比，垃圾總排出量已減少13.7％；每人每日排出量在這10年間則減少約100公克。

排出的垃圾中，超過9成經焚化、破碎與分類等中間處理後再進一步處置，最終處分量為306萬噸。中間處理後再利用的資源量為426萬噸；再加上直接作為資源垃圾的部分，以及透過居民團體等進行集體回收而資源化的數量，總資源化量為738萬噸，較前一年減少3.4％。回收率為19.3％，下降0.2個百分點。

垃圾處理費用達2兆4000億日圓

截至2024年度末，全國垃圾焚化設施數量為991座，較前一年減少13座。其中約七成（710座）有利用餘熱，約4成（415座）設有發電設備。這些發電設備共發電1萬448GWh，相當於約267萬戶家庭的年度用電量。

垃圾處理事業的總經費較前一年增加6.9％，達2兆4489億日圓。其中，建設與改良費為5561億日圓，處理與維護管理費為1兆7802億日圓。

【資料】

標題圖片：PIXTA