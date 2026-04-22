體檢結果為C、D判定者中，逾4成未前往醫療機構就診：理由包括「無法判斷嚴重性」「沒有自覺症狀」

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只是做了健康檢查就覺得完成任務了嗎？即使數值超出基準，也往往自行解讀為「很常見的情況」「應該不至於危及生命」，結果將就醫一再延後的人，其實多得驚人。

也有人幾乎不確認體檢結果

提供運用科技的醫療相關服務之Ubie（東京都中央區）調查顯示，在近幾年接受健康檢查的1378人中，所有項目皆為「A判定＝無異常」者僅446人（32%）；「B判定＝輕度異常、需追蹤觀察等」為564人（41%）；「C～D判定＝需複檢、需治療等」則達368人（27%）。

關於體檢結果，「有確認各項數值且能理解」者僅614人，不到半數；「有確認但未能全部理解」為482人；另有相當於兩成的282人，甚至連詳細內容都未查看。

未充分確認結果的理由中，以「沒有自覺症狀」107人最多，其次為「每年多半沒有異常」84人、「覺得麻煩」66人。體檢原本的目的在於及早發現異常並及早治療，但若以是否有自覺症狀來判斷，則接受檢查本身就失去意義。

在368名被判定為C或D者中，實際前往醫療機構就診者僅207人，仍有161人在判定後未就醫。其理由包括「無法判斷嚴重性」「沒有時間」「無法判斷緊急程度」。

顯示出在「接受體檢」與「活用結果」之間存在顯著落差，體檢結果被「置之不理」的實態也隨之浮現。

本次調查於2026年3月10日實施，以全國20歲以上男女各1000人為對象，並彙整其中近年曾接受健康檢查者的回答。

【資料】

標題圖片：PIXTA