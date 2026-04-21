朝氣蓬勃的一年級新生，夢想是「蛋糕店、麵包店」「警察」——可樂麗調查：家長則最希望成為穩定的「公務員」教育 家庭 財經 工作勞動
小學1年級新生的前途總是無限！只要朝著自己相信的道路筆直前進，就一定能把憧憬變成現實。期待20年後，能遇見讓人吃了感到幸福的蛋糕師與麵包師，以及守護城市、讓人安心生活的警察！
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可樂麗針對4000名即將升上小學1年級的兒童所進行的年度「未來想從事的職業」調查顯示，「蛋糕店、麵包店」以12.2％在男女合計中排名第1。前5名與去年調查相同。其中第4名的「消防、救援隊」在男女間支持度皆上升，以6.7％逼近第3名「運動員」（僅差0.1個百分點）。與20年前（2006年）相比，對於守護他人與城市的職業關注度明顯提高。
小學1年級新生未來職業前10名（男女合計）
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|蛋糕店、麵包店
|運動員
|2
|警察
|蛋糕店 麵包店
|3
|運動員
|花店
|4
|消防、救援隊
|護理師
|5
|藝人、歌手、模特兒
|教師
|6
|司機、駕駛員
|藝人、歌手、模特兒
|7
|醫師
|警察
|8
|電視、動漫角色
|司機、駕駛員
|9
|保育員
|醫師
|10
|冰淇淋店
|電視、動漫角色
出處：可樂麗
從男女別來看，女生方面，「蛋糕店、麵包店」以21.2％獲得壓倒性支持，自調查開始以來已連續28年蟬聯第1。第5名「警察」已連續12年進入前10名，「消防、救援隊」也創下歷史新高的第12名，顯示「幫助他人」的工作對女生同樣具有吸引力。
男生方面，「警察」以15.6％連續2年居首，其次為「運動員」12.3％與「消防、救援隊」10.8％。20年前「運動員」（31.8％）曾呈現一枝獨秀，但近年則逐漸形成3強並立的格局。
小學1年級女生未來職業前10名
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|蛋糕店、麵包店
|蛋糕店、麵包店
|2
|藝人、歌手、模特兒
|花店
|3
|冰淇淋店
|護理師
|4
|保育員
|教師
|5
|警察
|藝人、歌手、模特兒
|6
|醫師
|保育員
|7
|教師
|運動員
|8
|護理師
|醫師
|9
|花店
|美容師
|10
|美容師
|銷售、服務業
出處：可樂麗
小學1年級男生未來想從事的職業前10名
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|警察
|運動員
|2
|運動員
|司機、駕駛員
|3
|消防、救援隊
|警察
|4
|司機、駕駛員
|消防、救援隊
|5
|電視、動漫角色
|木工、職人
|6
|研究人員
|蛋糕店、麵包店
|7
|YouTuber
|研究人員
|8
|蛋糕店、麵包店
|電視、動漫角色
|9
|醫師
|醫師
|10
|木工、職人
|飛行員
出處：可樂麗
同時進行的「小學1年級新生家長希望孩子從事的職業」調查顯示，女生方面，「公務員」以12.3％連續2年居首，其次為「護理師」10.8％。此外，第4名「醫師」6.6％、第5名「醫療相關工作」6.4％、第8名「藥師」4.6％等，與健康相關的職業受到青睞。
男生方面，第1名同樣為「公務員」（17.5％），第2名「公司職員」（10.5％）已連續5年居次，顯示家長重視穩定性的傾向。
女生家長「希望從事的職業」前10名
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|公務員
|護理師
|2
|公司職員
|公務員
|3
|会社員
|教師
|4
|醫師
|保育員
|5
|醫療相關
|醫師
|6
|專業職員
|藥師
|7
|蛋糕店、麵包店
|公司職員
|8
|藥師
|藝人、歌手、模特兒
|9
|教師
|蛋糕店、麵包店
|10
|保育員
|空服員
出處：可樂麗
男生家長「希望從事的職業」前10名
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|公務員
|公務員
|2
|公司職員
|運動員
|3
|運動員
|醫師
|4
|消防、救援隊
|公司職員
|5
|醫師
|工程師
|6
|警察
|飛行員
|7
|工程師
|木工、職人
|8
|研究人員
|消防、救援隊
|9
|專業職員
|教師
|10
|司機、駕駛員
|研究人員
出處：可樂麗
【資料】
標題圖片：PIXTA