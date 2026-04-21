朝氣蓬勃的一年級新生，夢想是「蛋糕店、麵包店」「警察」——可樂麗調查：家長則最希望成為穩定的「公務員」

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小學1年級新生的前途總是無限！只要朝著自己相信的道路筆直前進，就一定能把憧憬變成現實。期待20年後，能遇見讓人吃了感到幸福的蛋糕師與麵包師，以及守護城市、讓人安心生活的警察！

可樂麗針對4000名即將升上小學1年級的兒童所進行的年度「未來想從事的職業」調查顯示，「蛋糕店、麵包店」以12.2％在男女合計中排名第1。前5名與去年調查相同。其中第4名的「消防、救援隊」在男女間支持度皆上升，以6.7％逼近第3名「運動員」（僅差0.1個百分點）。與20年前（2006年）相比，對於守護他人與城市的職業關注度明顯提高。

小學1年級新生未來職業前10名（男女合計）

2026年 2006年（20年前） 1 蛋糕店、麵包店 運動員 2 警察 蛋糕店 麵包店 3 運動員 花店 4 消防、救援隊 護理師 5 藝人、歌手、模特兒 教師 6 司機、駕駛員 藝人、歌手、模特兒 7 醫師 警察 8 電視、動漫角色 司機、駕駛員 9 保育員 醫師 10 冰淇淋店 電視、動漫角色

出處：可樂麗

從男女別來看，女生方面，「蛋糕店、麵包店」以21.2％獲得壓倒性支持，自調查開始以來已連續28年蟬聯第1。第5名「警察」已連續12年進入前10名，「消防、救援隊」也創下歷史新高的第12名，顯示「幫助他人」的工作對女生同樣具有吸引力。

男生方面，「警察」以15.6％連續2年居首，其次為「運動員」12.3％與「消防、救援隊」10.8％。20年前「運動員」（31.8％）曾呈現一枝獨秀，但近年則逐漸形成3強並立的格局。

小學1年級女生未來職業前10名

2026年 2006年（20年前） 1 蛋糕店、麵包店 蛋糕店、麵包店 2 藝人、歌手、模特兒 花店 3 冰淇淋店 護理師 4 保育員 教師 5 警察 藝人、歌手、模特兒 6 醫師 保育員 7 教師 運動員 8 護理師 醫師 9 花店 美容師 10 美容師 銷售、服務業

出處：可樂麗

小學1年級男生未來想從事的職業前10名

2026年 2006年（20年前） 1 警察 運動員 2 運動員 司機、駕駛員 3 消防、救援隊 警察 4 司機、駕駛員 消防、救援隊 5 電視、動漫角色 木工、職人 6 研究人員 蛋糕店、麵包店 7 YouTuber 研究人員 8 蛋糕店、麵包店 電視、動漫角色 9 醫師 醫師 10 木工、職人 飛行員

出處：可樂麗

同時進行的「小學1年級新生家長希望孩子從事的職業」調查顯示，女生方面，「公務員」以12.3％連續2年居首，其次為「護理師」10.8％。此外，第4名「醫師」6.6％、第5名「醫療相關工作」6.4％、第8名「藥師」4.6％等，與健康相關的職業受到青睞。

男生方面，第1名同樣為「公務員」（17.5％），第2名「公司職員」（10.5％）已連續5年居次，顯示家長重視穩定性的傾向。

女生家長「希望從事的職業」前10名

2026年 2006年（20年前） 1 公務員 護理師 2 公司職員 公務員 3 会社員 教師 4 醫師 保育員 5 醫療相關 醫師 6 專業職員 藥師 7 蛋糕店、麵包店 公司職員 8 藥師 藝人、歌手、模特兒 9 教師 蛋糕店、麵包店 10 保育員 空服員

出處：可樂麗

男生家長「希望從事的職業」前10名

2026年 2006年（20年前） 1 公務員 公務員 2 公司職員 運動員 3 運動員 醫師 4 消防、救援隊 公司職員 5 醫師 工程師 6 警察 飛行員 7 工程師 木工、職人 8 研究人員 消防、救援隊 9 專業職員 教師 10 司機、駕駛員 研究人員

出處：可樂麗

【資料】

可樂麗 「 2026年版 小學1年級新生未來職業與家長期望職業調查」

標題圖片：PIXTA