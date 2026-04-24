黃金週：國內旅遊人數增加但呈現節約傾向，伊朗局勢使經濟前景不透明

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在5月的連假期間，計畫進行國內旅遊的人數已連續6年增加，預計將幾乎回復至疫情前（2019年）的水準。不過，在伊朗局勢等因素使經濟前景籠罩不確定性的情況下，旅遊支出轉為下降，「便宜、近距離、短天數」的節約型旅遊傾向可能進一步加強。

比起奢華更趨於節制

2026年的黃金週（GW）依日曆為5月2日至6日的5天連假。JTB以包含前後平日與週末在內的4月25日至5月7日共13天為對象，於3月6日至11日針對1萬人實施問卷調查。結果顯示，在此期間回答「會旅行」「可能會旅行」的比例為23.4%，較去年上升2.5個百分點。

以其中回答「會旅行」「可能會旅行」的2060人為基礎推估，國內旅遊人數預計較去年增加1.7%，達2390萬人，幾乎與疫情前2019年的2401萬人持平。另一方面，國內旅遊費用（交通費、住宿費等）則預計每人平均下降2.1%至4萬6000日圓，為自2020年以來首次減少。

在旅行支出方式（可複選）方面，「比去年增加旅遊天數」「想去更遠的地方旅行」的比例皆較去年下降。旅遊天數方面，「1泊2日」占39.9%，較去年上升6.4個百分點；而「3泊4日」為16.2%，較去年下降3.6個百分點。此外，「花錢享受奢華」的比例已低於「節制花費」，從去年「偏向奢華」的狀況轉為今年「偏向節制」。

對於原本隨著薪資增加而呈現回升的旅遊支出出現停滯的背景，JTB相關負責人表示：「伊朗局勢導致原油價格上漲等因素，使經濟前景不明朗，可能也產生了影響。」

另一方面，出境旅遊人數預計較去年增加8.5%至57萬2000人，旅遊費用亦增加2.2%至32萬9000日圓，雙雙高於去年。在國際局勢緊張、機票價格上升的情況下，負責人指出：「想趁還能出國時就先去的人正在增加。」旅遊目的地以韓國、臺灣、中國依序最多，東亞地區占整體約6成。

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