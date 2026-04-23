AI摘要新聞的可信度來源在於「標示出處」與「來自可信賴媒體」——SmartNews調查

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在網路資訊氾濫的時代，報紙與電視常被貶稱為「垃圾媒體」「傳統媒體」而遭輕視，但…AI新聞的讀者似乎仍然認識到第一手資訊的價值。

經營新聞應用程式的SmartNews（東京都澀谷區）自2025年7月起，在「SmartNews」上提供將主要新聞加以摘要的「SmartNews AI摘要」。

以目前正在閱讀AI摘要文章的520人為對象，於3月中旬實施的調查顯示，不論是「政治經濟新聞」或「事件・社會即時新聞」，皆有接近6成受訪者表示，透過AI摘要文章「加深了理解」。其中，20～30歲族群（內數）此一傾向更為明顯，有7成表示「理解加深」。此外，逾6成受訪者表示，透過閱讀AI摘要文章，對過去原本不感興趣的新聞領域也拓展了關注範圍。

約有5成使用者將「標示出處」列為判斷AI摘要文章可信度的要素。此外，「內容經過中立整理」「出處為可信賴的新聞媒體」也皆落在4成後半，顯示使用者明顯重視「資訊的佐證」。SmartNews指出，「這可能意味著，對於提供第一手資訊的新聞媒體之信任，直接關係到使用者的安心感」。

【資料】

SmartNews 「 關於AI摘要文章閱讀情形之調查」

標題圖片：PIXTA