櫻花季帶動訪日旅客達361萬人——創3月歷史新高：中國與中東市場下滑

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櫻花綻放不僅是日本人期待的季節活動，也成為訪日旅客的重要觀光亮點。在多數市場創下單月與3月歷史新高的情況下，中國與中東地區卻出現較去年同月下滑的情形。

賞櫻帶動訪日，美國、英國等創單月歷史新高

日本政府觀光局公布的2026年3月訪日外國旅客人數（推估值）為361萬8900人，較去年同月增加3.5%，刷新歷來3月最高紀錄。除了往年3月下旬起櫻花季帶動訪日需求升溫外，配合4月復活節的學校假期，出國旅遊人數增加，也成為推升因素之一。累計至3月已突破1000萬人，為連續第2年達此水準。

美國以較去年同月增加9.7%、達37萬5900人，創單月歷史新高；此外，印尼、越南、加拿大、德國及北歐地區等共7個市場也創下單月新高。韓國較去年增加15.0%至79萬5600人，臺灣則大增24.9%至65萬3300人，另有13個市場刷新3月歷史新高。

另一方面，自去年11月高市早苗首相發表涉及臺灣有事的言論後，中國出現避免赴日旅遊的氛圍，訪日人數大減55.9%至29萬1600人，已連續4個月低於去年水準。另受中東局勢惡化影響，航班停飛與減班，中東地區訪日人數亦大幅下滑30.6%。

【資料】

標題圖片：身著和服在街頭散步的訪日旅客（Jakub Porzycki／Reuters Connect）