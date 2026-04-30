日本的組織犯罪：黑道勢力截至2025年底降至1萬7600人，創歷史新低；正式成員為9400人

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日本黑道勢力持續衰退。20年前尚有超過4萬名的構成員（組員），至2025年底已減少至9400人。

根據警察廳近日公布的《組織犯罪情勢》報告，截至2025年底，全國暴力團成員與準成員人數為1萬7600人，較前一年減少1200人，已連續21年下降並創歷史新低。其中正式成員為9400人，較前一年減少500人。

暴力團勢力在2009年以前曾超過8萬人，其後迅速減少。主要原因包括成員高齡化、各地推動限制一般市民與暴力團往來的「暴力團排除條例」，以及相關法規強化等。

2025年底主要暴力團勢力

六代目山口組 成員：3100（-200） 準成員：3200（-400）

神戶山口組 成員：110（-10） 準成員：170（-30）

絆會 成員：50（-10） 準成員：70（-10）

池田組 成員：30（-30） 準成員：40（-50）

住吉會 成員：2100（無增減） 準成員：1100（無增減）

稻川會 成員：1600（無增減） 準成員：1000（-100）



＊括號內為較前一年增減

（依警察廳資料整理）

六代目山口組於2015年8月發生分裂，神戶山口組另立門戶，2019年之後一度出現涉及槍枝的殺人案件等激烈對立衝突。目前與神戶山口組、池田組及絆會之間的對立，被各地公安委員會指定為「特定抗爭指定」。不過，2025年實際發生的抗爭案件僅六代目山口組與神戶山口組之間的1起。

2025年警方檢舉（逮捕）之暴力團成員與準成員為7335人（較前一年減少914人）。依違法類型來看，以違反「興奮劑取締法」最多，達1478人；其次為傷害938人、詐欺875人、竊盜617人、違反「麻藥取締法」530人、恐嚇取財253人等。殺人案件為53人（較前一年減少26人）。

「匿名・流動型犯罪集團」亦可見暴力團的影子

在暴力團勢力持續衰退的同時，透過社群網站與求職網站招募實行犯，反覆從事特殊詐欺與組織性強盜、竊盜的「匿名・流動型犯罪集團」（通稱「匿流」）之資金獲取活動，已成為嚴重的社會問題。

警察廳指出，這類集團的核心人物中，已確認包含暴力團成員、前暴力團成員、暴走族出身者、風俗營業相關團體成員，以及外國犯罪組織成員等。這些人彼此靈活合作，構築出違法的商業運作模式。

2025年與疑似「匿流」相關犯罪遭查獲的人數為6679人（較前一年增加1476人）。依犯罪類型與年齡層的分布如下，其中詐欺與毒品犯罪為其主要資金來源。

【資料】

標題圖片：大阪府警與京都府警搜查員前往搜查指定暴力團道仁會本部，2025年2月6日，福岡縣久留米市（時事）