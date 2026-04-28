原油價格飆升：若持續半年，恐有4成企業縮減核心業務，流通與製造業受衝擊

日本資料庫

圍繞伊朗局勢，原油價格持續上漲，供應不安亦隨之升高。根據民間調查機構的調查顯示，若此狀況持續半年，將有約4成企業不得不考慮縮減其主要業務。

原材料取得困難亦造成衝擊

由於美國、以色列與伊朗之間的戰事，原油運輸要衝——荷莫茲海峽已處於事實上的封鎖狀態。儘管各方仍在尋求結束衝突的可能，但前景不明，圍繞原油價格飆升與供應的不安仍未消除。

帝國資料庫針對全國企業進行調查（4月3日至7日，有效回答1686家）。當被問及目前的原油高漲狀況若持續多久，可能導致主力業務縮減時，回答「3個月以上至未滿6個月」的企業占26.7%，為最多；另有「未滿3個月」占17.2%。兩者合計顯示，有43.9%的企業可能在半年內縮減主力業務；而「可撐1年以上」的則為18.3%。

依產業別來看，受影響最嚴重的是包含加油站與汽車銷售的零售業，回答在未滿6個月內可能縮減主力業務的比例高達54.5%。製造業同樣受衝擊顯著，其中「未滿3個月」即需縮減業務的比例最高，達22.8%。

雖然調查問題聚焦於原油價格高漲對經營的影響，但原材料取得困難同樣是嚴重問題。調查中亦有聲音指出：「若無法取得聚乙烯、塑膠薄膜、溶劑等石油來源原材料，將無法進行製造而被迫停工，客戶倒閉風險也隨之升高」（紙漿、紙及紙加工製品製造業）。

此外，Cleanup Corporation亦宣布，因「原材料取得困難」，已停止系統衛浴的新訂單，顯示對生產的影響可能進一步擴及整體產業界。

【資料】

帝國資料庫 「 中東情勢導致原油價格高漲與供應不安之影響調查」

中東情勢導致原油價格高漲與供應不安之影響調查」 Cleanup 「 關於中東局勢緊張對本公司產品供應之影響」

標題圖片：PIXTA