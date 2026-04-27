臨終仍孤身一人…無人陪伴、逾一週才被發現的「孤立死」達2.2萬人——內閣府推估

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在人際往來淡薄的都市集合住宅中，人們或許比起向他人求助，更傾向於選擇靜靜地走向生命的終點…。

全國警方在2025年全年共處理20萬4562具遺體，其中在單身居住的自宅中過世的「孤獨死」為7萬6941人。

內閣府推估，在這之中，死後經過8天以上才被發現的「孤立死」約為2萬2222人，占整體近3成。雖然「孤立」難以一概而論，但內閣府以「在遺體被發現前1週內，沒有任何會關心其失聯狀況的人際接觸，可推定其生前處於社會孤立狀態」作為估算標準。此外，超過1個月才被發現的案例亦達約9%，共7148件。

從年齡層來看，孤立死以85歲以上最多，達1萬5079人，其次為75～79歲的1萬3412人、80～84歲的1萬1366人。65歲以上高齡者共5萬8919人，占近8成。

在需8天以上才被發現的孤立死中，75～79歲為4329人、70～74歲為4047人，70多歲族群特別突出。以性別區分，男性為1萬7620人，為女性4598人的3.8倍。未婚化與高齡化導致單身戶增加，是孤獨死現象的背景因素，其中尤以高齡男性的「孤立」問題更為嚴重。

【資料】

內閣府 孤獨・孤立對策推進室 「 關於令和7年孤立死人數之推估」

關於令和7年孤立死人數之推估」 警察廳刑事局 「 警察處理遺體中，在自宅過世的單身者」

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