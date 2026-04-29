最高氣溫達40度以上定義為「酷暑日」——氣象廳：4月「夏日」增加，今年仍須警戒酷熱！

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才因櫻花綻放而感受到春天來臨的喜悅…隨著花落，近日已逐漸出現夏日氣息。在猛暑、酷暑來臨之前，應及早做好防範中暑與夏季疲勞的準備！

40度以上已不再是「非日常」

日本氣象廳於4月17日宣布，將最高氣溫達40度以上的日子命名為「酷暑日」。該機構在官方網站提出13個候選名稱，並於2月底至3月底進行問卷調查，結果「酷暑日」獲得20萬2954票，為第2名「超猛暑日」（6萬5896票）的3倍以上。第3至第5名依序為「極暑日」「炎暑日」「烈暑日」。

「酷暑日」一詞自2022年起已由日本氣象協會自行使用，具一定社會熟悉度，也成為最終採用的理由之一。自由填答中亦出現如「灼熱日」「鬼暑日」「危險猛暑日」「居家避難日」等提案。

依最高氣溫劃分的炎熱日名稱

40度以上 酷暑日 35度以上 猛暑日 30度以上 真夏日 25度以上 夏日

日本氣象協會自2022年起使用「酷暑日」，氣象廳於2026年正式採用

受全國性高溫影響，今年櫻花開花時間在多數地區較往年提前約1週至10天。4月11日，靜岡市駿河區觀測到30.3度，為今年本州首次出現「真夏日」。

觀察自1876年以來東京4月平均氣溫的變化，可見呈現逐步上升趨勢。過去至1980年代，4月出現「夏日」（最高氣溫25度以上）大約僅1至2天，但近年來已顯著增加。

根據氣象廳於3月24日發布的3個月預報，受全球暖化等影響，全球大氣整體溫度偏高，日本全國4至6月氣溫亦將偏高。2025年夏季，群馬縣伊勢崎市於8月5日觀測到41.8度，創下日本歷史最高氣溫。今年夏季預計全國平均氣溫仍將高於往年，氣象廳呼籲民眾提早做好應對酷暑日與猛暑日的準備。

【資料】

標題圖片：PIXTA