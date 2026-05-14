老舊下水道管：「需採取對策」總長達748公里——占已查明部分16％，日本國土交通省公布

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日本國土交通省公布因2025年1月埼玉縣八潮市發生大規模道路塌陷事故而實施的下水道管特別重點調查結果。結果顯示，全國需要採取對策的管線總長達748公里。

需在1年內採取對策的「緊急度1」達201公里

日本全國鋪設的下水道管線總長約49萬公里。此次特別重點調查的對象，是設置已超過30年、且屬於大口徑（直徑2公尺以上）的5332公里管線。調查透過人工目視及無人機攝影等方式檢查管內狀況，並公布其中已完成判定的4692公里結果。

結果顯示，因腐蝕與損壞特別嚴重、被判定為需在1年內採取對策的「緊急度1」下水道管線，在全國277個地方政府中合計達201公里。此外，被判定為需在5年內採取對策的「緊急度2」管線，則分布於356個地方政府，總長547公里。「緊急度1」占已調查管線的4％，「緊急度2」則占12％。

此外，調查也在96處發現下水道管周邊地下存在空洞，但相關單位表示，均已完成回填等處理措施。

負責職員數較高峰期減少4成

根據日本國土交通省資料，截至2023年度末，日本全國鋪設超過50年的老舊下水道管，占總體7％；預估2033年度將增至19％，2043年度更將達40％。

另一方面，負責下水道維護管理的地方政府職員等人數，2023年度約為2萬7000人。相較高峰期的1997年度約4萬4000人，減少了39％。同期地方公務員整體減少率為14％，下水道相關人員的減幅明顯更大。

【資料】

日本國土交通省 「 公布全國下水道管線特別重點調查結果」

公布全國下水道管線特別重點調查結果」 日本總務省 「 下水道事業現況等（最新追加資料）」

標題圖片：消防隊員於埼玉縣八潮市大規模道路塌陷現場進行墜落卡車司機救援作業，2025年1月28日（時事）