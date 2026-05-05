再次確認平時防災準備——「後發地震注意資訊」：自2025年11月起，周邊地區地震頻繁發生

日本資料庫

在1週內發生大規模地震的可能性，「平時約為0.1%」，而在發布「後發地震注意資訊」時則上升至1%。雖然不必因此過度恐慌，但也正好藉此機會，再次確認自身的地震防災準備。

發生大規模地震的可能性：約1%

以三陸外海為震央、芮氏規模7.7、最大震度5強（青森縣階上町）的地震於4月20日發生。日本氣象廳同日針對北海道至千葉共7道縣182個市町村發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」，呼籲民眾提高警覺。這也是繼去年12月8日之後，第2次發布此項注意資訊。

大規模地震發生的可能性，在平時約為0.1%，而在發布注意資訊時則提高至約1%，但這並不表示地震一定會發生。內閣府呼籲民眾再次確認「平時的地震防災準備」，並加強如「隨時可立即避難的狀態維持」及「緊急避難用品隨身攜帶」等特別準備。

確認儲備糧食與飲用水

防止家具傾倒

在枕邊準備鞋子與手電筒等用品

隨身攜帶現金與身分證明文件（My Number卡）

攜帶常備藥

為智慧型手機等設備充電

確認與家人的聯絡方式

根據氣象廳震度資料庫，回溯過去10年，針對青森縣東方外海、岩手縣外海及三陸外海為震央、震度1以上的地震進行統計後發現，自去年11月起，地震發生次數明顯增加。

其中，去年12月8日曾發生芮氏規模7.5、最大震度6強（青森縣八戶市）的地震；此次則發生芮氏規模7.7的強震。

標題圖片：PIXTA