【南鳥島簡介】稀土、核廢料處置場調查掀起熱議！

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日本最早迎來日出的南鳥島。這座位於東京的離島蘊藏無限可能，備受矚目，究竟是個什麼樣的地方。

日本唯一位於太平洋板塊上的陸地

南鳥島隸屬於東京都小笠原村，是日本最東端的島嶼。距離東京都心東南方約1950公里，搭乘飛機單程需4小時。即使從小笠原村的有人島父島、母島前往，也相隔約1200公里，是一座遠離塵囂的絕海孤島。

大航海時代，據說西班牙人貝爾納多・德・拉・托雷於1543年發現此島（另有不同說法）。日本人首次登陸是在1883年（明治16年），1898年命名為「南鳥島」，並編入東京府小笠原島廳。當時曾以椰子油與鳥糞（guano）作為資源發展產業，但由於地處偏遠，物資補給極為困難，再加上海潮侵襲等嚴酷氣候環境及傳染病流行，1935年（昭和10年）成為無人島。如今雖無一般居民居住，島上仍設有跑道與碼頭，並有日本防衛省及氣象廳職員常駐。

南鳥島是約1億年前至數千萬年前火山活動形成的海山，其山頂部分露出海面而成。島嶼外形接近一邊約2公里的正三角形，四周被珊瑚礁環繞。海面下的山體高度達5000公尺，山腳直徑約50公里，整體面積約與首都圈相當。

日本列島位於4個板塊交界處，因此歷史上多次遭受巨大地震侵襲；但位於列島遙遠東南方的南鳥島，不僅遠離太平洋板塊邊界，也幾乎沒有明顯的活動斷層，因此被認為是日本領土中地盤最穩定的地區。

【近年圍繞南鳥島的重要事件】

2012年6月 東京大學等研究團隊在南鳥島周邊海底發現稀土礦床

2016年8月 海洋研究開發機構（JAMSTEC）、千葉工業大學、東京大學等研究團隊發現，南鳥島東南外海深海海底密集分布含有稀有金屬的球狀岩石「錳結核」

2026年2月 海洋研究開發機構（JAMSTEC）探查船「地球號」成功從南鳥島外海水深約5700公尺的海底回收含有稀土的泥土

2026年3月 關於核能發電廠產生的高階放射性廢棄物（核廢料）最終處置場，日本經濟產業省向東京都小笠原村提出在南鳥島進行文獻調查的申請

【資料】

東京都總務局 「 南鳥島是這樣的島」

南鳥島是這樣的島」 笹川和平財團 「 沖之鳥島與南鳥島的地質」

沖之鳥島與南鳥島的地質」 東北大學 「 日本最東端的島嶼 南鳥島的形成史揭曉」

標題圖片：從空中俯瞰日本最東端的島嶼「南鳥島」，2012年11月21日攝影（時事）