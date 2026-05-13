兒童人口1329萬人——連續45年減少：僅約為65歲以上人口的3分之1

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隨著衛生環境以及醫療、照護技術的進步，人類壽命不斷延長。然而，兒童人口減少卻不是技術所能解決的問題。在「人生100年時代」之下，這將對年輕世代帶來多大的負擔？

持續減少的兒童人口

日本總務省配合5月5日「兒童節」每年公布的15歲以下兒童推估人口（截至4月1日）顯示，較前一年減少36萬人，降至1329萬人，自1982年以來已連續45年減少，並刷新自1950年有可比統計以來的最低紀錄。其中，女孩648萬人、男孩681萬人。

兒童占總人口比例為10.8%，較前一年下降0.3個百分點，自1975年以來已連續52年下滑。另一方面，65歲以上人口達3619萬人（29.5%），約為兒童人口的2.7倍，人口結構失衡問題日益明顯。

以每3歲為一組的年齡區分來看，12～14歲人口最多，為309萬人；其次為9～11歲296萬人、6～8歲268萬人、3～5歲243萬人、0～2歲213萬人。年齡層越低人口越少，顯示少子化趨勢仍未見停止。

根據聯合國《人口統計年鑑》，在全球人口超過4000萬的37個國家中，兒童比例最低的是韓國的10.2%，日本則為第2低，其後依序為義大利11.7%、西班牙12.6%。

【資料】

日本總務省統計局 統計Topics 「 我國兒童人口——配合『兒童節』」（根據「人口推計」）

我國兒童人口——配合『兒童節』」（根據「人口推計」） 日本總務省統計局 「 2026年4月人口推計報告」

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