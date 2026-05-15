2025年日本軍事支出9.3兆日圓：以日圓計價較前一年成長13.2%，全球第10名維持不變——瑞典SIPRI調查

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2025年全球軍事總支出達2兆8870億美元，較前一年增加2.9%，近10年增幅高達41%。日本軍事支出為622億美元，維持在全球第10名的水準。

軍事支出對GDP占比為1.4%

根據總部位於瑞典的「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）近日公布的2025年全球軍事支出調查顯示，日本的軍事支出較前一年增加9.7%，達622億美元，維持全球第10名的水準。若以當地貨幣（日圓計價）計算，則較前一年大幅成長13.2%，達9兆3012億日圓。

日本的軍事支出在1988年時為3兆6700億日圓，1990年突破4兆日圓大關，並在整個1990年代持續呈現增加趨勢。2000年代以後，大致維持在5兆日圓左右波動。2023年首度突破6兆日圓，2024年躍升至8兆日圓規模，2025年更急增至9兆日圓規模。2025年軍事支出對國內生產毛額（GDP）的占比為1.4%。

全球軍事支出前10大國家，以美國的9540億美元居首，其後依序為中國（推估3360億美元）、俄羅斯（推估1900億美元），其後分別為德國、印度、英國、烏克蘭、沙烏地阿拉伯、法國及日本。俄羅斯較前一年增加5.9%，烏克蘭則增加20%，推估達841億美元。以色列位居全球第11名，軍事支出為483億美元，較前一年減少4.9%。

美、中、俄3國支出占全球50%

在全球軍事支出中，首位的美國占比高達33%。中國推估占12%，俄羅斯占6.6%，光是這3個國家的支出總和就超過全球半數。日本占比為2.2%。前15大國家的支出共占全球總額的80%。

全球軍事支出對全球GDP（國內生產總值總計）的占比為2.5%。其中美國為3.1%，中國推估為1.7%，俄羅斯推估為7.5%。德國、英國、法國等國均在2%左右，義大利則為1.9%。

【資料】

Stockholm International Peace Research Institute “ Trends in World Military Expenditure, 2025”

標題圖片：於陸上自衛隊實彈演習「富士綜合火力演習」中，10式戰車正朝目標發射主砲，2025年6月8日，靜岡縣東富士演習場（時事）