2026年職棒球員平均年薪達5216萬日圓：較前一年成長6.3%——球員工會調查

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根據日本職棒球員工會近日公布的2026年球季年薪調查結果顯示，12支球團中列入支配下名單的713名日籍球員，其平均年薪為5216萬日圓，連續5年刷新歷史新高紀錄。

平均年薪較前一年增加311萬日圓（6.3%）。依聯盟區分，太平洋聯盟增加12.5%，為5272萬日圓（358人）；中央聯盟則增加0.1%，為5158萬日圓（355人）。

年薪的中位數（713人中排名最中間的球員年薪）為2000萬日圓，較前一年增加100萬日圓。

平均年薪於1986年突破1000萬日圓，1994年上升至2000萬日圓級別，1998年達到3000萬日圓級別。雖然自2000年代中期起經歷了約10年的持平狀態，但到了2020年已達4000萬日圓級別，本次則是首度突破5000萬日圓大關。

軟銀以平均8706萬日圓居首

依球團區分的平均年薪，上個球季奪得日本一（總冠軍）的軟銀以8706萬日圓，時隔2年再度高居12支球團之冠。第2名為阪神，達7789萬日圓。前一年居首的巨人則以6880萬日圓位居第3。

2025年平均年薪第1名與第12名球隊的差距為4056萬日圓，但2026年第1名的軟銀與第12名的養樂多差距擴大至4715萬日圓，貧富差距進一步拉大。

根據媒體報導，2026年日本職棒日籍球員的最高年薪為有原航平投手（日本火腿）的6億日圓；洋將（外籍球員）則以雷德爾·馬丁尼茲（Raidel Martínez）投手（巨人）的12億日圓為最高（以上均為推估值）。

在713名支配下球員中，依守備位置區分，外野手113人、內野手164人、投手355人、捕手81人。平均年薪分別為：外野手6175萬日圓、內野手5538萬日圓、投手4973萬日圓、捕手4287萬日圓。

球員工會亦針對「談薪（契約更改）」進行了問卷調查。在五級分制評估中，選擇前兩高選項「滿意」與「非常滿意」的合計比例，以阪神高達66.67%位居第1。第2名以下依序為千葉羅德、日本火腿及橫濱DeNA。

【資料】

日本職棒球員工會 「 2026年球季年薪調查結果」

標題圖片：回歸日本火腿並在記者會上接受媒體拍照的有原航平投手，2026年1月13日，北海道北廣島市（時事）