冬眠結束後熊隻頻繁出沒，以東北為中心已升至警戒等級：市區也接連出現

4月出現死亡案例，為5年來首見

熊通常在3月之後結束冬眠，為覓食而開始頻繁活動。今年與人類接觸及造成傷害的案例也隨之增加。

在岩手縣紫波町，4月21日一名50多歲的警察在搜尋失蹤者時遭亞洲黑熊襲擊受傷。附近同時發現一具疑似遭熊攻擊的成年女性遺體。根據日本環境省統計，截至4月出現熊造成死亡的案例，是自2021年以來首次。

受傷案例也接連發生。在富山市的住宅區，4月29日一名40多歲女性在遛狗時遭熊攻擊，臉部、頸部與頭部被抓傷。

位於北海道日本海側的島牧村，4月26日當地獵友會5名獵人在執行冬眠後棕熊的「春季管理捕獲」時，向山坡上的一頭熊開槍。中彈後滾落、體長約2公尺的熊仍撲向一名60多歲男性獵人。該熊在身中6至7發子彈後才死亡，男性頭部等處受到重傷。同行獵人表示：「從未見過如此頑強的熊。」

主要熊害事件與進入都市地區情況（2026年1～4月）

富山市 （4月29日）住宅區內40多歲女性遭熊攻擊受傷 福島市 （4月26日）採野菜的50多歲男性遭襲，腿部受傷 島牧村 （4月26日）當地獵友會5名獵人在山中進行捕獵時開槍擊中棕熊，但未立即致死，反遭襲擊，60多歲男性獵人重傷 秋田市 （4月25日）熊闖入高齡者設施用地 天榮村 （4月22日）日本陸上自衛隊演習場內，30多歲男性自衛官遭襲受傷 鏡石町、須賀川市 （4月21～22日）學校周邊接連出現目擊情報 紫波町 （4月21日）50多歲警察在搜尋失蹤者時遭熊攻擊，臉部與腿部受傷；附近發現一名成年女性遺體，據當地報導疑遭熊襲 仙台市青葉區 （4月17～19日）住宅區接連出現熊蹤，在公寓後方草叢確認並捕獲，採取緊急獵捕措施 長岡市 （4月12日）約1週內連日出沒於住宅區附近，最終以設置陷阱捕獲，並進行緊急射殺應對 郡山市 （4月8日）連續數日在市區出沒，實施緊急獵捕 札幌市中央區 （3月26日、4月14日、19日）住宅區內目擊疑似棕熊的動物 宮古市 （3月8日）登山路線上，60多歲男性被躲在雪洞中的熊咬傷左腿 花卷市 （2月13日）70多歲男性在以煙火驅趕熊時遭襲，頭部與臉部受傷，之後該熊被捕獲並處置

※根據各地政府公布資料等，由nippon.com整理

根據日本環境省速報，2025年度熊造成的人身傷害達216起、受害者238人、死亡13人，為過去10年最嚴重水準。出沒通報亦達5萬359件，遠高於2023年度的2萬4348件及2024年度的2萬513件。