維持和平的因素：相較於「日美同盟」，更肯定「自衛隊的存在」——18歲青少年意識調查：最具軍事威脅國家為「北韓」

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俄羅斯入侵烏克蘭至今已屆4年。在美國斡旋的和平談判陷入停滯之際，如今又因美國發動大規模攻擊，導致伊朗戰爭爆發。肩負下一代重任的年輕人，在親眼目睹如此動盪不安的國際情勢後，心中有何感想？又是如何思考的呢？

對於「自衛隊」的評價上升

自2月底開始，美國與以色列聯軍對伊朗發動的大規模攻擊，正對中東地區及國際社會造成深刻影響。日本財團於3月中旬，針對1000名17至19歲青少年進行了持續性的「18歲意識調查」，探討年輕一代如何看待日本面臨的安全保障危機。

關於「日本維持和平的因素」，「非核三原則」以42.9%的占比，繼前次調查（2023年1月）後蟬聯首位，但下滑了2.6個百分點。或許是受到標榜「美國優先」主義並於2025年1月上路的第二任川普政府提出各項要求所影響，前次調查排名第3的「日美同盟」下滑6.9個百分點，退居第5位。相對地，「自衛隊的存在」則大幅增加9.2個百分點，躍升至第2名。

關於「未來5年內對日本構成威脅的事項」，以「周邊地區的戰鬥或紛爭」（45.3%）占比最高，其後依序為「對日本的武力攻擊」、「對美軍基地的攻擊」及「國內的恐怖攻擊」。雖然排名順序與前次調查相同，但認為上述前4項構成威脅的人數比例皆有所減少。

關於對日本構成軍事威脅的國家，「北韓」以66.8%位居首位，但較前次調查減少了10個百分點。前次調查排名第2的「俄羅斯」也減少了10.1個百分點，為44.5%。另一方面，反映出因伊朗戰爭導致的中東局勢動盪，「伊朗」與「伊拉克」的比例較前次調查有所增加。

針對已持續超過10年的國防經費增額方針，包含「較偏向贊成」在內的「贊成」比例為34.5%，「反對」則為24.4%。與前次調查相比，贊成與反對的比例雙雙下滑，而「不知道」則增加了12.2個百分點，達到41.1%。尤其女性在該項比例更增加了15個百分點，反映出在複雜的國際情勢下，部分年輕人難以判斷局勢的現況。

假設日本目前仍堅持「非核三原則」，但若考慮重新審視對核子武器的態度，在可容許的選項中，「國內製造」、「國內擁有」及「由同盟國部署」整體而言與前次調查相比幾乎沒有變化，均維持在接近30%的水準。然而，若從性別來看，女性的態度轉向肯定，此點較為顯著。

關於導入徵兵制，不論男女，包含「較偏向贊成」在內的「贊成」比例皆較前次調查微幅增加。男性方面，明確表示「反對」的比例減少了10個百分點以上，降至45.2%。

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