日本國家足球隊：以世界排名第18名的實力進軍世足賽會內賽 首戰將對決勁旅荷蘭

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距離國際足總世界盃（世足賽）北美三國大會開幕已不到一個月，日本國家隊的參賽球員名單也已正式公布。由總教練森保一率領的「藍武士」，在春季的歐洲遠征中接連擊敗蘇格蘭與英格蘭奪得連勝，目前正維持絕佳狀態。

在2026年4月1日公布的FIFA世界排名中，日本維持與前一年底相同的第18名。在本屆世足賽中被分在F組，與荷蘭（第7名）、瑞典（第38名）、突尼西亞（第44名）同組。首場比賽將於美國南部達拉斯舉行，預計於6月15日清晨（日本時間）對決荷蘭。

總教練森保一連續兩屆世界盃執掌兵符

帶領國家隊的是2018年接任的總教練森保一。他曾以球員身分效力於J聯盟的廣島、京都、仙台，為前日本國家隊中場（MF）。身為指導者，他曾執教廣島三箭並奪得3次J1聯賽冠軍。在2022年卡達世足賽中，他率隊擊敗德國與西班牙闖進16強。本次將是他連續兩屆在世足賽執掌兵符。在今年3月舉行的國際友誼賽中，日本隊分別以1比0擊敗蘇格蘭、1比0戰勝英格蘭奪得連勝，向歐洲列強展現了日本的實力。

日本隊在世足賽資格賽中取得通算13勝2和1敗的戰績，毫無懸念地挺進會內賽。資格賽戰績如下：

【第二輪資格賽B組】（2023年11月～2024年6月）

6勝0敗 以小組第1名晉級

5－0勝緬甸

5－0勝敘利亞

1－0勝北韓

3－0勝北韓（裁定沒收比賽）

5－0勝緬甸

5－0勝敘利亞

【第三輪資格賽（最終資格賽）C組】（2024年9月～2025年6月）

7勝2和1敗 以小組第1名取得會內賽參賽資格

7－0勝中國

5－0勝巴林

2－0勝沙烏地阿拉伯

1－1和澳洲

4－0勝印尼

3－1勝中國

2－0勝巴林

0－0和沙烏地阿拉伯

0－1負澳洲

6－0勝印尼

絕大多數球員於歐洲聯賽效力

5月15日公布的國家隊26人名單中，包含前鋒（FW）上田綺世（飛燕諾）、中場（MF）遠藤航（利物浦）、伊東純也（亨克）、堂安律（法蘭克福）、久保建英（皇家社會）、後衛（DF）冨安健洋（阿賈克斯）以及守門員（GK）鈴木彩艶（帕爾馬）等，絕大多數球員目前皆效力於歐洲的職業聯賽。

而在9日的英超聯賽中因左腳受傷的中場（MF）三笘薰（布萊頓）此次未入選。另一方面，39歲的老將後衛（DF）長友佑都（FC東京）則是連續五屆入選世足賽國家隊。

（2026年世界盃足球賽 日本國家隊球員個人檔案：追求「全新風景」的最強26人名單）

日本歷屆世足賽戰績

1998年（主辦國：法國）

分組賽出局（0勝3敗）

2002年（主辦國：日本、南韓）

16強（0比1負土耳其）

2006年（主辦國：德國）

分組賽出局（1和2敗）

2010年（主辦國：南非）

16強（0比0〈PK大戰3比5〉負巴拉圭）

2014年（主辦國：巴西）

分組賽出局（1和2敗）

2018年（主辦國：俄羅斯）

16強（2比3負比利時）

2022年（主辦國：卡達）

16強（1比1〈PK大戰1比3〉負克羅埃西亞）

標題圖片：在國際友誼賽中迎戰英格蘭的日本國家足球隊先發隊員，2026年3月31日，倫敦溫布利球場（AFP/時事）