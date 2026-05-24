日本國家足球隊：以世界排名第18名的實力進軍世足賽會內賽 首戰將對決勁旅荷蘭

日本國家足球隊：以世界排名第18名的實力進軍世足賽會內賽 首戰將對決勁旅荷蘭運動 社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在2026年4月1日公布的FIFA世界排名中，日本維持與前一年底相同的第18名。在本屆世足賽中被分在F組，與荷蘭（第7名）、瑞典（第38名）、突尼西亞（第44名）同組。首場比賽將於美國南部達拉斯舉行，預計於6月15日清晨（日本時間）對決荷蘭。
總教練森保一連續兩屆世界盃執掌兵符
帶領國家隊的是2018年接任的總教練森保一。他曾以球員身分效力於J聯盟的廣島、京都、仙台，為前日本國家隊中場（MF）。身為指導者，他曾執教廣島三箭並奪得3次J1聯賽冠軍。在2022年卡達世足賽中，他率隊擊敗德國與西班牙闖進16強。本次將是他連續兩屆在世足賽執掌兵符。在今年3月舉行的國際友誼賽中，日本隊分別以1比0擊敗蘇格蘭、1比0戰勝英格蘭奪得連勝，向歐洲列強展現了日本的實力。
日本隊在世足賽資格賽中取得通算13勝2和1敗的戰績，毫無懸念地挺進會內賽。資格賽戰績如下：
【第二輪資格賽B組】（2023年11月～2024年6月）
6勝0敗 以小組第1名晉級
- 5－0勝緬甸
- 5－0勝敘利亞
- 1－0勝北韓
- 3－0勝北韓（裁定沒收比賽）
- 5－0勝緬甸
- 5－0勝敘利亞
【第三輪資格賽（最終資格賽）C組】（2024年9月～2025年6月）
7勝2和1敗 以小組第1名取得會內賽參賽資格
- 7－0勝中國
- 5－0勝巴林
- 2－0勝沙烏地阿拉伯
- 1－1和澳洲
- 4－0勝印尼
- 3－1勝中國
- 2－0勝巴林
- 0－0和沙烏地阿拉伯
- 0－1負澳洲
- 6－0勝印尼
絕大多數球員於歐洲聯賽效力
5月15日公布的國家隊26人名單中，包含前鋒（FW）上田綺世（飛燕諾）、中場（MF）遠藤航（利物浦）、伊東純也（亨克）、堂安律（法蘭克福）、久保建英（皇家社會）、後衛（DF）冨安健洋（阿賈克斯）以及守門員（GK）鈴木彩艶（帕爾馬）等，絕大多數球員目前皆效力於歐洲的職業聯賽。
而在9日的英超聯賽中因左腳受傷的中場（MF）三笘薰（布萊頓）此次未入選。另一方面，39歲的老將後衛（DF）長友佑都（FC東京）則是連續五屆入選世足賽國家隊。
（2026年世界盃足球賽 日本國家隊球員個人檔案：追求「全新風景」的最強26人名單）
日本歷屆世足賽戰績
1998年（主辦國：法國）
分組賽出局（0勝3敗）
2002年（主辦國：日本、南韓）
16強（0比1負土耳其）
2006年（主辦國：德國）
分組賽出局（1和2敗）
2010年（主辦國：南非）
16強（0比0〈PK大戰3比5〉負巴拉圭）
2014年（主辦國：巴西）
分組賽出局（1和2敗）
2018年（主辦國：俄羅斯）
16強（2比3負比利時）
2022年（主辦國：卡達）
16強（1比1〈PK大戰1比3〉負克羅埃西亞）
標題圖片：在國際友誼賽中迎戰英格蘭的日本國家足球隊先發隊員，2026年3月31日，倫敦溫布利球場（AFP/時事）