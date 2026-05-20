東京都內辦公大樓供應量未來5年趨於緊縮——森信託調查：開發重心從「虎之門、新橋」移至「八重洲、日本橋、京橋」

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在原本老舊大樓密集的東京都內區域，隨著都市更新，一棟棟最新型的高層辦公大樓拔地而起。口味親切且價格平實的定食店相繼消失，取而代之的是在時髦咖啡廳吃頓午餐，動輒便要價1500日圓。

2025年供應量達113萬平方公尺高標

根據不動產開發商「森信託」（總部：東京都港區）發布的「東京23區大規模辦公大樓供給量調查」顯示，2025年大規模辦公大樓的供給量為113萬平方公尺。相較於2024年的64萬平方公尺大幅增加，呈現集中供給的態勢。



預計2026年與2029年的供給量將與2025年持平，但由於2027年、2028年及2030年的供應將縮減，未來5年的平均供給量估計為87萬平方公尺，低於過去20年平均的106萬平方公尺。

在供給區域方面，千代田區、中央區、港區等「都心3區」所占比例極高。2021至2025年間，受「虎之門、新橋」區域都市更新等因素帶動，港區占比高達整體的53%。

2026至2030年間，都心3區的供應量預計皆將超過100萬平方公尺，呈現鼎足之勢。除了「八重洲、日本橋、京橋」區域的供給維持高水準外，「內幸町、霞關、永田町」、「西新宿」、「青山」等地的開發亦顯示出開發區域趨向多元化的趨勢。

另一方面，2025年中型辦公大樓的供給量為9.9萬平方公尺，與過去10年平均的9.8萬平方公尺持平。2026年的預計供給量將下滑至4.4萬平方公尺，但到了2027年預期將回升至8.8萬平方公尺。

【資料來源】

森信託 「 2026年東京23區大規模辦公大樓供給量調查」

標題圖片：JR東日本全面啟用的的大規模複合式設施「高輪Gateway City」（東京都港區）（2026年3月28日，時事）