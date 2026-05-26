新聞自由度：全球排名日本位居第62名，在G7中僅高於美國

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根據國際非政府組織「無國界記者」（RSF）公布的2026年版「新聞自由度排名」顯示，日本在180個國家與地區中位居第62名。雖然較前一年上升了4個名次，但在七大工業國集團（G7）之中，是繼美國（第64名）之後排名最低的國家。

新聞業的萎縮

無國界記者（RSF）總部設於巴黎，致力於調查並發布全球180個國家與地區的新聞自由落實狀況。該組織每年從政治、法律體制、社會以及記者人身安全等面向，針對各國的「新聞自由度」進行評分並公布排名。分數愈高，代表新聞自由愈受保障。

在2026年版中排名第62名的日本，得分為62.9分，被歸類在「有問題」（problematic）的級別。無國界記者指出，旨在防止國安相關情報外洩的《特定秘密保護法》（2014年施行）「持續使新聞編採產生萎縮效應」，並提到「由於缺乏保障保護消息來源的妥善機制，（媒體內部的）自我審查相當普遍」。此外，政府的干預、政府記者會的人數限制、媒體內部的性別不平等、記者俱樂部的排他性等，也被視為問題。

日本在調查開始的2002年排名第28名。雖然在2010年曾創下歷史最高的第12名紀錄，但在第二任安倍政府於2013年上路並導致排名大幅下滑後，過去12年間一直維持在60至70多名之間低迷不振。

另一方面，挪威已連續10年高居第1名。而在G7國家中排名最低的美國，無國界記者指出「自川普總統於2025年重返執政以來，情況進一步惡化，新聞自由長期出現嚴重倒退」，並列舉了採訪限制及透過法律手段攻擊媒體等實例。



根據無國界記者的數據，全球新聞自由被視為處於「困難」（difficult，40～54分）及「極為嚴重」（very serious，1～39分）狀態的國家已占調查對象的過半數，平均分數也跌至調查開始以來的最低水準。無國界記者指出：「特別是與國家安全保障政策相關的法律限制正不斷擴張，即便在民主國家，獲取資訊的權利也確實正在倒退。」

【資料】

Reporters Without Borders 「 2026 Global Score」

標題圖片：Photo AC