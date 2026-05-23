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2026年世界盃足球賽 日本國家隊球員個人檔案：追求「全新風景」的最強26人名單

運動 社會

2026年世界盃足球賽（世足賽）北美三國大會將於6月11日開幕。本文將介紹有「藍武士」（Samurai Blue）之稱的日本國家隊賽程，以及26名參賽成員的個人檔案。
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26名藍武士首度以闖進前8強為目標

由總教練森保一率領、即將迎戰美加墨三國共辦世界盃足球賽（世足賽）的26名日本國家隊成員名單已正式公布。

2026年世足賽 日本國家隊賽程

小組賽（F組）

日本時間 對手 / 比賽地點
第1輪 6/15　05:00 荷蘭 / 美國達拉斯
第2輪 6/21　13:00 突尼西亞 / 墨西哥蒙特雷
第3輪 6/26　08:00 瑞典 / 美國達拉斯

2026年世足賽　日本國家隊成員名單

■總教練

森保一 MORIYASU Hajime

出生年月日 / 年齡　1968.08.23　54歲
執教經歷
2012～17　廣島三箭 總教練
2017　U-20日本國家隊總教練
2018　U-21日本國家隊總教練
2018～　SAMURAI BLUE（日本國家隊） 總教練

■守門員 (GK)

鈴木彩艶 SUZUKI Zaion

出生年月日 / 年齡　2002.08.21　23歲
身高 / 體重　190cm / 100kg
國家隊出場次數 / 失球數　23場　14球
國家隊首秀　2022.07.19　對 香港
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　浦和紅鑽→聖圖爾登（比利時）→帕爾馬（義大利）

大迫敬介 OSAKO Keisuke

出生年月日 / 年齡　1999.07.28　26歲
身高 / 體重　188cm / 87kg
國家隊出場次數 / 失球數　11場　8球
國家隊首秀　2019.06.17　對 智利
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　廣島三箭

早川友基 HAYAKAWA Tomoki

出生年月日 / 年齡　1999.03.03　27歲
身高 / 體重　187cm / 81kg
國家隊出場次數 / 失球數　3場　0球
國家隊首秀　2025.07.12　對 中國
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　鹿島鹿角

■後衛 (DF)

長友佑都 NAGATOMO Yuto

出生年月日 / 年齡　1986.09.12　39歲
身高 / 體重　170cm / 68kg
國家隊出場次數 / 進球數　144場　4球
國家隊首秀　2008.05.24　對 象牙海岸
世足賽參賽紀錄　2010年（4場）、2014年（3場）、2018年（4場）、2022年（4場）
效力俱樂部經歷　FC東京→切塞納（義大利）→國際米蘭（義大利）→加拉塔薩雷（土耳其）→馬賽（法國）→FC東京

谷口彰悟 TANIGUCHI Shogo

出生年月日 / 年齡　1991.07.15　34歲
身高 / 體重　185cm / 75kg
國家隊出場次數 / 進球數　37場　1球
國家隊首秀　2015.06.11　對 伊拉克
世足賽參賽紀錄　2022年（2場）
效力俱樂部經歷　川崎前鋒→艾雷恩（卡達）→聖圖爾登（比利時）

渡邊剛 WATANABE Tsuyoshi

出生年月日 / 年齡　1997.02.05　29歲
身高 / 體重　184cm / 76kg
國家隊出場次數 / 進球數　10場　0球
國家隊首秀　2019.12.14　對 香港
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　FC東京→科特賴克（比利時）→根特（比利時）→飛燕諾（荷蘭）

鈴木淳之介 SUZUKI Junnosuke

出生年月日 / 年齡　2003.07.12　22歲
身高 / 體重　180cm / 78kg
國家隊出場次數 / 進球數　6場　0球
國家隊首秀　2025.06.10　對 印尼
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　湘南比馬→哥本哈根（丹麥）

伊藤洋輝 ITO Hiroki

出生年月日 / 年齡　1999.05.12　27歲
身高 / 體重　188cm / 84kg
國家隊出場次數 / 進球數　23場　1球
國家隊首秀　2022.06.02　對 巴拉圭
世足賽參賽紀錄　2022年（1場）
效力俱樂部經歷　磐田喜悅→名古屋鯨魚→磐田喜悅→斯圖加特（德國）→拜仁慕尼黑（德國）

板倉滉 ITAKURA Kou

出生年月日 / 年齡　1997.01.27　29歲
身高 / 體重　188cm / 80kg
國家隊出場次數 / 進球數　39場　2球
國家隊首秀　2019.06.20　對 烏拉圭
世足賽參賽紀錄　2022年（3場）
效力俱樂部經歷　川崎前鋒→仙台維加泰→曼城（英格蘭）→格羅寧根（荷蘭）→沙爾克04（德國）→門興格拉德巴赫（德國）→阿賈克斯（荷蘭）

冨安健洋 TOMIYASU Takehiro

出生年月日 / 年齡　1998.11.05　27歲
身高 / 體重　187cm / 84kg
國家隊出場次數 / 進球數　42場　1球
國家隊首秀　2018.10.12　對 巴拿馬
世足賽參賽紀錄　2022年（3場）
效力俱樂部經歷　福岡黃蜂→聖圖爾登（比利時）→博洛尼亞（義大利）→兵工廠（英格蘭）→阿賈克斯（荷蘭）

瀬古步夢 SEKO Ayumu

出生年月日 / 年齡　2000.06.07　25歲
身高 / 體重　186cm / 81kg
國家隊出場次數 / 進球數　13場　0球
國家隊首秀　-
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　大阪櫻花→草蜢（瑞士）→勒阿弗爾（法國）

菅原由勢 SUGAWARA Yukinari

出生年月日 / 年齡　2000.06.28　25歲
身高 / 體重　179cm / 71kg
國家隊出場次數 / 進球數　20場　6球
國家隊首秀　2020.10.09　對 喀麥隆
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　名古屋鯨魚→阿爾克馬爾（荷蘭）→南安普敦（英格蘭）→不萊梅（德國）

■中場 / 前鋒 (MF/FW)

遠藤航 ENDO Wataru

出生年月日 / 年齡　1993.02.09　33歲
身高 / 體重　178cm / 76kg
國家隊出場次數 / 進球數　72場　4球
國家隊首秀　2015.08.02　對 北韓
世足賽參賽紀錄　2022年（4場）、2018年（0場）
效力俱樂部經歷　湘南比馬→浦和紅鑽→聖圖爾登（比利時）→斯圖加特（德國）→利物浦（英格蘭）

鎌田大地 KAMADA Daichi

出生年月日 / 年齡　1996.08.05　29歲
身高 / 體重　180cm / 72kg
國家隊出場次數 / 進球數　49場 / 12球
國家隊首秀　2019.03.22　對 哥倫比亞
世足賽參賽紀錄　2022年（4場）
效力俱樂部經歷　鳥棲砂岩→法蘭克福（德國）→聖圖爾登（比利時）→法蘭克福（德國）→拉齊歐（義大利）→水晶宮（英格蘭）

佐野海舟 SANO Kaishu

出生年月日 / 年齡　2000.12.30　25歲
身高 / 體重　176cm / 67kg
國家隊出場次數 / 進球數　12場　0球
國家隊首秀　2023.11.16　對 緬甸
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　町田澤維亞→鹿島鹿角→美因茨05（德國）

田中碧 TANAKA Ao

出生年月日 / 年齡　1998.09.10　27歲
身高 / 體重　180cm / 75kg
國家隊出場次數 / 進球數　37場　8球
國家隊首秀　2019.12.14　對 香港
世足賽參賽紀錄　2022年（3場）
效力俱樂部經歷　川崎前鋒→杜塞道夫（德國）→利茲聯（英格蘭）

伊東純也 ITO Junya

出生年月日 / 年齡　1993.03.09　33歲
身高 / 體重　177cm / 68kg
國家隊出場次數 / 進球數　68場　15球
國家隊首秀　2017.12.09　對 北韓
世足賽參賽紀錄　2022年（4場）
效力俱樂部經歷　甲府風林→柏雷素爾→亨克（比利時）→蘭斯（法國）→亨克（比利時）

堂安律 DOAN Ritsu

出生年月日 / 年齡　1998.06.16　27歲
身高 / 體重　172cm / 70kg
國家隊出場次數 / 進球數　64場　11球
國家隊首秀　2018.09.11　對 哥斯大黎加
世足賽參賽紀錄　2022年（4場）
效力俱樂部經歷　大阪飛腳→格羅寧根（荷蘭）→恩荷芬（荷蘭）→比勒費爾德（德國）→恩荷芬（荷蘭）→SC弗萊堡（德國）→法蘭克福（德國）

中村敬斗 NAKAMURA Keito

出生年月日 / 年齡　2000.07.28　25歲
身高 / 體重　180cm / 73kg
國家隊出場次數 / 進球數　24場　10球
國家隊首秀　2023.03.24　對 烏拉圭
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　大阪飛腳→特溫特（荷蘭）→聖圖爾登（比利時）→FC青年隊（奧地利）→LASK林茨（奧地利）→蘭斯（法國）

久保建英 KUBO Takefusa

出生年月日 / 年齡　2001.06.04　24歲
身高 / 體重　173cm / 64kg
國家隊出場次數 / 進球數　48場　7球
國家隊首秀　2019.06.09　對 薩爾瓦多
世足賽參賽紀錄　2022年（2場）
效力俱樂部經歷　橫濱水手→FC東京→皇家馬德里（西班牙）→馬約卡（西班牙）→比利亞雷亞爾（西班牙）→赫塔費（西班牙）→皇家馬德里（西班牙）→馬約卡（西班牙）→皇家社會（西班牙）

鈴木唯人 SUZUKI Yuito

出生年月日 / 年齡　2001.10.25　24歲
身高 / 體重　175cm / 71kg
國家隊出場次數 / 進球數　6場　0球
國家隊首秀　2024.06.06　對 緬甸
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　清水心跳→斯特拉斯堡（法國）→清水心跳→邦比（丹麥）→SC弗萊堡（德國）

前田大然 MAEDA Daizen

出生年月日 / 年齡　1997.10.20　28歲
身高 / 體重　173cm / 67kg
國家隊出場次數 / 進球數　27場　4球
國家隊首秀　2019.06.17　對 智利
世足賽參賽紀錄　2022年（3場）
效力俱樂部經歷　松本山雅→水戶蜀葵→松本山雅→馬里迪莫（葡萄牙）→橫濱水手→塞爾提克（蘇格蘭）

上田綺世 UEDA Ayase

出生年月日 / 年齡　1998.08.28　28歲
身高 / 體重　182cm / 76kg
國家隊出場次數 / 進球數　38場　16球
國家隊首秀　2019.06.17　對 智利
世足賽參賽紀錄　2022年（1場）
效力俱樂部經歷　鹿島鹿角→塞爾克布魯日（比利時）→飛燕諾（荷蘭）

小川航基 OGAWA Koki

出生年月日 / 年齡　1997.08.08　28歲
身高 / 體重　186cm / 78kg
國家隊出場次數 / 進球數　14場　10球
國家隊首秀　2019.12.14　對 香港
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　橫濱港北足球俱樂部→大豆戶FC青年隊→桐光學園高等學校→磐田喜悅→水戶蜀葵→磐田喜悅→橫濱FC→奈梅亨（荷蘭）

後藤啓介 GOTO Keisuke

出生年月日 / 年齡　2005.06.03　20歲
身高 / 體重　191cm / 78kg
國家隊出場次數 / 進球數　3場　0球
國家隊首秀　2025.11.14　對 迦納
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　磐田喜悅→安德萊赫特（比利時）→聖圖爾登（比利時）

塩貝健人 SHIOGAI Kento

出生年月日 / 年齡　2005.03.26　21歲
身高 / 體重　180cm / 75kg
國家隊出場次數 / 進球數　1場　0球
國家隊首秀　2026.03.28　對 蘇格蘭
世足賽參賽紀錄　0
效力俱樂部經歷　橫濱水手→慶應義塾大學→奈梅亨（荷蘭）→沃爾夫斯堡（德國）

標題圖片：左起為鈴木彩艷、鎌田大地、堂安律、久保建英
圖片皆由日本足球協會提供　© JFA

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