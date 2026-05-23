2026年世界盃足球賽 日本國家隊球員個人檔案：追求「全新風景」的最強26人名單

2026年世界盃足球賽 日本國家隊球員個人檔案：追求「全新風景」的最強26人名單運動 社會
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26名藍武士首度以闖進前8強為目標
由總教練森保一率領、即將迎戰美加墨三國共辦世界盃足球賽（世足賽）的26名日本國家隊成員名單已正式公布。
2026年世足賽 日本國家隊賽程
小組賽（F組）
|日本時間
|對手 / 比賽地點
|第1輪
|6/15 05:00
|荷蘭 / 美國達拉斯
|第2輪
|6/21 13:00
|突尼西亞 / 墨西哥蒙特雷
|第3輪
|6/26 08:00
|瑞典 / 美國達拉斯
2026年世足賽 日本國家隊成員名單
■總教練
森保一 MORIYASU Hajime
出生年月日 / 年齡 1968.08.23 54歲
執教經歷
2012～17 廣島三箭 總教練
2017 U-20日本國家隊總教練
2018 U-21日本國家隊總教練
2018～ SAMURAI BLUE（日本國家隊） 總教練
■守門員 (GK)
鈴木彩艶 SUZUKI Zaion
出生年月日 / 年齡 2002.08.21 23歲
身高 / 體重 190cm / 100kg
國家隊出場次數 / 失球數 23場 14球
國家隊首秀 2022.07.19 對 香港
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 浦和紅鑽→聖圖爾登（比利時）→帕爾馬（義大利）
大迫敬介 OSAKO Keisuke
出生年月日 / 年齡 1999.07.28 26歲
身高 / 體重 188cm / 87kg
國家隊出場次數 / 失球數 11場 8球
國家隊首秀 2019.06.17 對 智利
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 廣島三箭
早川友基 HAYAKAWA Tomoki
出生年月日 / 年齡 1999.03.03 27歲
身高 / 體重 187cm / 81kg
國家隊出場次數 / 失球數 3場 0球
國家隊首秀 2025.07.12 對 中國
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 鹿島鹿角
■後衛 (DF)
長友佑都 NAGATOMO Yuto
出生年月日 / 年齡 1986.09.12 39歲
身高 / 體重 170cm / 68kg
國家隊出場次數 / 進球數 144場 4球
國家隊首秀 2008.05.24 對 象牙海岸
世足賽參賽紀錄 2010年（4場）、2014年（3場）、2018年（4場）、2022年（4場）
效力俱樂部經歷 FC東京→切塞納（義大利）→國際米蘭（義大利）→加拉塔薩雷（土耳其）→馬賽（法國）→FC東京
谷口彰悟 TANIGUCHI Shogo
出生年月日 / 年齡 1991.07.15 34歲
身高 / 體重 185cm / 75kg
國家隊出場次數 / 進球數 37場 1球
國家隊首秀 2015.06.11 對 伊拉克
世足賽參賽紀錄 2022年（2場）
效力俱樂部經歷 川崎前鋒→艾雷恩（卡達）→聖圖爾登（比利時）
渡邊剛 WATANABE Tsuyoshi
出生年月日 / 年齡 1997.02.05 29歲
身高 / 體重 184cm / 76kg
國家隊出場次數 / 進球數 10場 0球
國家隊首秀 2019.12.14 對 香港
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 FC東京→科特賴克（比利時）→根特（比利時）→飛燕諾（荷蘭）
鈴木淳之介 SUZUKI Junnosuke
出生年月日 / 年齡 2003.07.12 22歲
身高 / 體重 180cm / 78kg
國家隊出場次數 / 進球數 6場 0球
國家隊首秀 2025.06.10 對 印尼
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 湘南比馬→哥本哈根（丹麥）
伊藤洋輝 ITO Hiroki
出生年月日 / 年齡 1999.05.12 27歲
身高 / 體重 188cm / 84kg
國家隊出場次數 / 進球數 23場 1球
國家隊首秀 2022.06.02 對 巴拉圭
世足賽參賽紀錄 2022年（1場）
效力俱樂部經歷 磐田喜悅→名古屋鯨魚→磐田喜悅→斯圖加特（德國）→拜仁慕尼黑（德國）
板倉滉 ITAKURA Kou
出生年月日 / 年齡 1997.01.27 29歲
身高 / 體重 188cm / 80kg
國家隊出場次數 / 進球數 39場 2球
國家隊首秀 2019.06.20 對 烏拉圭
世足賽參賽紀錄 2022年（3場）
效力俱樂部經歷 川崎前鋒→仙台維加泰→曼城（英格蘭）→格羅寧根（荷蘭）→沙爾克04（德國）→門興格拉德巴赫（德國）→阿賈克斯（荷蘭）
冨安健洋 TOMIYASU Takehiro
出生年月日 / 年齡 1998.11.05 27歲
身高 / 體重 187cm / 84kg
國家隊出場次數 / 進球數 42場 1球
國家隊首秀 2018.10.12 對 巴拿馬
世足賽參賽紀錄 2022年（3場）
效力俱樂部經歷 福岡黃蜂→聖圖爾登（比利時）→博洛尼亞（義大利）→兵工廠（英格蘭）→阿賈克斯（荷蘭）
瀬古步夢 SEKO Ayumu
出生年月日 / 年齡 2000.06.07 25歲
身高 / 體重 186cm / 81kg
國家隊出場次數 / 進球數 13場 0球
國家隊首秀 -
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 大阪櫻花→草蜢（瑞士）→勒阿弗爾（法國）
菅原由勢 SUGAWARA Yukinari
出生年月日 / 年齡 2000.06.28 25歲
身高 / 體重 179cm / 71kg
國家隊出場次數 / 進球數 20場 6球
國家隊首秀 2020.10.09 對 喀麥隆
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 名古屋鯨魚→阿爾克馬爾（荷蘭）→南安普敦（英格蘭）→不萊梅（德國）
■中場 / 前鋒 (MF/FW)
遠藤航 ENDO Wataru
出生年月日 / 年齡 1993.02.09 33歲
身高 / 體重 178cm / 76kg
國家隊出場次數 / 進球數 72場 4球
國家隊首秀 2015.08.02 對 北韓
世足賽參賽紀錄 2022年（4場）、2018年（0場）
效力俱樂部經歷 湘南比馬→浦和紅鑽→聖圖爾登（比利時）→斯圖加特（德國）→利物浦（英格蘭）
鎌田大地 KAMADA Daichi
出生年月日 / 年齡 1996.08.05 29歲
身高 / 體重 180cm / 72kg
國家隊出場次數 / 進球數 49場 / 12球
國家隊首秀 2019.03.22 對 哥倫比亞
世足賽參賽紀錄 2022年（4場）
效力俱樂部經歷 鳥棲砂岩→法蘭克福（德國）→聖圖爾登（比利時）→法蘭克福（德國）→拉齊歐（義大利）→水晶宮（英格蘭）
佐野海舟 SANO Kaishu
出生年月日 / 年齡 2000.12.30 25歲
身高 / 體重 176cm / 67kg
國家隊出場次數 / 進球數 12場 0球
國家隊首秀 2023.11.16 對 緬甸
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 町田澤維亞→鹿島鹿角→美因茨05（德國）
田中碧 TANAKA Ao
出生年月日 / 年齡 1998.09.10 27歲
身高 / 體重 180cm / 75kg
國家隊出場次數 / 進球數 37場 8球
國家隊首秀 2019.12.14 對 香港
世足賽參賽紀錄 2022年（3場）
效力俱樂部經歷 川崎前鋒→杜塞道夫（德國）→利茲聯（英格蘭）
伊東純也 ITO Junya
出生年月日 / 年齡 1993.03.09 33歲
身高 / 體重 177cm / 68kg
國家隊出場次數 / 進球數 68場 15球
國家隊首秀 2017.12.09 對 北韓
世足賽參賽紀錄 2022年（4場）
效力俱樂部經歷 甲府風林→柏雷素爾→亨克（比利時）→蘭斯（法國）→亨克（比利時）
堂安律 DOAN Ritsu
出生年月日 / 年齡 1998.06.16 27歲
身高 / 體重 172cm / 70kg
國家隊出場次數 / 進球數 64場 11球
國家隊首秀 2018.09.11 對 哥斯大黎加
世足賽參賽紀錄 2022年（4場）
效力俱樂部經歷 大阪飛腳→格羅寧根（荷蘭）→恩荷芬（荷蘭）→比勒費爾德（德國）→恩荷芬（荷蘭）→SC弗萊堡（德國）→法蘭克福（德國）
中村敬斗 NAKAMURA Keito
出生年月日 / 年齡 2000.07.28 25歲
身高 / 體重 180cm / 73kg
國家隊出場次數 / 進球數 24場 10球
國家隊首秀 2023.03.24 對 烏拉圭
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 大阪飛腳→特溫特（荷蘭）→聖圖爾登（比利時）→FC青年隊（奧地利）→LASK林茨（奧地利）→蘭斯（法國）
久保建英 KUBO Takefusa
出生年月日 / 年齡 2001.06.04 24歲
身高 / 體重 173cm / 64kg
國家隊出場次數 / 進球數 48場 7球
國家隊首秀 2019.06.09 對 薩爾瓦多
世足賽參賽紀錄 2022年（2場）
效力俱樂部經歷 橫濱水手→FC東京→皇家馬德里（西班牙）→馬約卡（西班牙）→比利亞雷亞爾（西班牙）→赫塔費（西班牙）→皇家馬德里（西班牙）→馬約卡（西班牙）→皇家社會（西班牙）
鈴木唯人 SUZUKI Yuito
出生年月日 / 年齡 2001.10.25 24歲
身高 / 體重 175cm / 71kg
國家隊出場次數 / 進球數 6場 0球
國家隊首秀 2024.06.06 對 緬甸
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 清水心跳→斯特拉斯堡（法國）→清水心跳→邦比（丹麥）→SC弗萊堡（德國）
前田大然 MAEDA Daizen
出生年月日 / 年齡 1997.10.20 28歲
身高 / 體重 173cm / 67kg
國家隊出場次數 / 進球數 27場 4球
國家隊首秀 2019.06.17 對 智利
世足賽參賽紀錄 2022年（3場）
效力俱樂部經歷 松本山雅→水戶蜀葵→松本山雅→馬里迪莫（葡萄牙）→橫濱水手→塞爾提克（蘇格蘭）
上田綺世 UEDA Ayase
出生年月日 / 年齡 1998.08.28 28歲
身高 / 體重 182cm / 76kg
國家隊出場次數 / 進球數 38場 16球
國家隊首秀 2019.06.17 對 智利
世足賽參賽紀錄 2022年（1場）
效力俱樂部經歷 鹿島鹿角→塞爾克布魯日（比利時）→飛燕諾（荷蘭）
小川航基 OGAWA Koki
出生年月日 / 年齡 1997.08.08 28歲
身高 / 體重 186cm / 78kg
國家隊出場次數 / 進球數 14場 10球
國家隊首秀 2019.12.14 對 香港
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 橫濱港北足球俱樂部→大豆戶FC青年隊→桐光學園高等學校→磐田喜悅→水戶蜀葵→磐田喜悅→橫濱FC→奈梅亨（荷蘭）
後藤啓介 GOTO Keisuke
出生年月日 / 年齡 2005.06.03 20歲
身高 / 體重 191cm / 78kg
國家隊出場次數 / 進球數 3場 0球
國家隊首秀 2025.11.14 對 迦納
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 磐田喜悅→安德萊赫特（比利時）→聖圖爾登（比利時）
塩貝健人 SHIOGAI Kento
出生年月日 / 年齡 2005.03.26 21歲
身高 / 體重 180cm / 75kg
國家隊出場次數 / 進球數 1場 0球
國家隊首秀 2026.03.28 對 蘇格蘭
世足賽參賽紀錄 0
效力俱樂部經歷 橫濱水手→慶應義塾大學→奈梅亨（荷蘭）→沃爾夫斯堡（德國）
標題圖片：左起為鈴木彩艷、鎌田大地、堂安律、久保建英
圖片皆由日本足球協會提供 © JFA
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