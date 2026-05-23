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2026年世界盃足球賽 日本國家隊球員個人檔案：追求「全新風景」的最強26人名單

2026年世界盃足球賽（世足賽）北美三國大會將於6月11日開幕。本文將介紹有「藍武士」（Samurai Blue）之稱的日本國家隊賽程，以及26名參賽成員的個人檔案。

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