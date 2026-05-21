輕油短缺波及洋芋片，卡樂比包裝改為黑白：3成製造業面臨採購風險

日本資料庫

輕油是塑膠、電子產品、汽車零件、衣物、醫藥品等日常生活不可或缺物資的最上游原料。日本約有4成的輕油從中東進口，而國內精煉的另外4成，其原料原油同樣仰賴中東。隨著中東局勢惡化，輕油的供應疑慮正迅速升溫。

包裝明確標註「節省石油原料」

隨著中東局勢日益緊張，廣泛用於各類產品原材料的「輕油」（粗製汽油）正陷入採購疑慮。

卡樂比（Calbee）於5月12日宣布，旗下「洋芋片」等14項主力產品將改採黑白包裝銷售。這是由於輕油短缺，導致包裝用的印刷油墨及溶劑出現採購困難；該公司表示：「將以穩定供應商品為首要考量，針對包含地緣政治風險在內的事業環境變化，進行機動且靈活的應對。」

那些光看照片就能在腦中浮現清脆口感的洋芋片圖示，以及自1976年誕生以來，半世紀以來深受喜愛的馬鈴薯吉祥物，也將在短期內「被封印」。此外，「堅脆洋芋片」、「蝦條」及「富果樂」麥片也預計變更包裝，並自25日起陸續切換版本銷售。

輕油相關供應鏈涉及4萬6741家企業

根據帝國資料庫（Teikoku Databank）調查，國內以輕油為原料生產乙烯、合成橡膠、聚氯乙烯（PVC）樹脂等基礎化學品的製造商共有52家。其流向投向標的及下游的通路包含：（1）與52家主要廠商直接交易；（2）透過貿易商或批發商進行交易；（3）向從該52家廠商採購基礎化學品並進行加工的企業購買零件或耗材等。

涉及上述流通通路的製造業在全日本多達4萬6741家，相當於此次統計對象中約15萬家製造業的3成。

化妝品、清潔劑、漢堡包裝紙

依行業類別來看，受輕油價格飆漲及採購困難影響最嚴重的為「化學工業、石油及煤製品製造業」，在4700家企業中，高達67.2%被納入輕油供應鏈中。

在「化學工業、石油及煤製品製造業」的細分類中，製造塑膠、合成纖維、染料、醫藥品、化妝品及農藥原料的「環式中間產物製造業」，有88.4%屬於受影響對象；包含合成膠水在內的「明膠及黏著劑製造業」占87.3%；廣泛用於汽車塗料及家用清潔劑的「界面活性劑製造業」占比也達84.0%，依賴程度極高。

此外，在「紙漿、紙及紙製品製造業」的細分類中，用於漢堡包裝紙及紙杯等的「塗佈紙」製造業，亦有80.1%受到波及。

即使是像「食品、飼料及飲料製造業」這類乍看之下與原油或輕油無關的行業，也會因包裝耗材採購困難等形式受到衝擊。

雖然政府表示「日本全國所需總量仍屬充裕」，否認供應疑慮，但對企業活動的影響已不限於卡樂比。味滋康（Mizkan，總部：愛知縣半田市）表示，因容器及包裝耗材可能出現採購困難，已自5月1日起暫停銷售旗下4款納豆產品。日清製粉Welna（總部：東京都千代田區）則自4月起，將「Ma-Ma義大利麵」等乾麵產品的綑紮帶，從原本印有烹煮時間的款式改為空白款式。

在醫療及照護現場，注射器與橡膠手套已開始出現缺貨感；此外，住宅用隔熱材料及食品包裝薄膜等領域，也出現調漲價格或限制銷售的動作。若中東局勢持續動盪，對「衣食住」等各個面向的影響恐將進一步加劇。

【資料】

標題圖片：因應輕油短缺而調整包裝的卡樂比洋芋片（卡樂比提供）