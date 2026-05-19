熊隻出沒件數 2025年度突破5萬件——環境省統計：人員受害情況亦創下歷史新高

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山區糧食不足，加上得知人類聚落有美食後，熊隻是否會在翌年再次下山進入村落？進入2026年度後，各地已陸續傳出人員受害的報告。

根據日本環境省的統整，2025年度全國亞洲黑熊的出沒件數達5萬776件（初步統計值）。較2024年度的2萬513件一口氣暴增2.5倍，創下自2009年度有紀錄以來的最高紀錄。據分析，由於作為主食的橡實等果實歉收，導致黑熊出沒次數增加。

扣除亞洲黑熊並無棲息的北海道、九州7縣及沖繩縣後，各都府縣出沒件數的前5名如下，其增長主要集中在東北地區。

秋田縣 1萬3592件

岩手縣 9739件

宮城縣 3559件

新潟縣 3528件

青森縣 3334件

2025年度因熊類造成的人員受害案件共216件。受害人數達238人，其中13人死亡，各項數據均創下歷史新高。進入2026年度後，除了4月在岩手縣紫波町的山區發現一名疑似遭熊襲擊身亡的女性遺體外，5月在岩手縣八幡平市與山形縣酒田市，也陸續發現疑似在採摘山菜時遭熊襲擊身亡的遺體。

【資料】

標題圖片：於長野縣飯田市出沒的亞洲黑熊（時事，2025年4月攝影）