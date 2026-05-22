尋屋必要條件反映世態：「免保證人」物件人氣緩步上升，空調費高的「朝南房」反而被嫌棄？

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以往，採光良好的房間曾是追求居住舒適的重要條件。然而，在極端高溫的時代，朝南的房屋因冷氣電費支出較高，反而被視為一項扣分因素。

LIFULL（總部：東京都千代田區）針對旗下房地產與住宅資訊服務「LIFULL HOME’S」的租賃物件搜尋功能中，將使用者設定條件的優先順序（第1至20名）換算為20至1分，並彙整了2025年整年度的統計結果。

在尋屋者要求的條件中，排名第一的是「衛浴分離」，獲得913分。雖然較前次調查減少了12分，但仍蟬聯榜首。以些微差距位居第二的是「附停車位」，獲得899分。在東北、北海道以及九州、沖繩等非大都會區，許多人將此列為必要條件。



「免保證人」較前次調查一口氣增加60分，達到256分。LIFULL分析指出：「由於父母高齡化，或身邊沒有親戚可拜託，要確保保證人變得越來越困難。」此外，作為因應物價與房租調漲的「生活防衛對策」，「可兩人同住」也大幅增加了29分，來到493分。

另一方面，以往被視為必備條件的「朝南」，則大幅減少了71分。在酷暑時代，「朝南的房屋冷氣電費很貴」似乎成了負面評價。浴室的「浴缸加熱功能」也減少了48分。據分析，這或許是受到重視「時間性價比」（Time Performance）的社會風氣影響，「比起泡澡，淋浴派的人數有所增加」也造成了影響。

【資料】

LIFULL 「 2026年尋屋必要條件排行榜」

標題圖片：Photo AC