藍領階級薪資成長：白領階級專業職與事務職命運大不同

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缺工極為嚴重的部分藍領行業，過去5年的薪資大幅成長。另一方面，白領階級的專業職與事務系職缺之間則出現了差距。

亦有實質薪資負成長的行業

根據Recruit Works研究所依據厚生勞動省的《薪資構造基本統計調查》進行統整的結果顯示，2025年的年薪總額（月薪的12倍加上獎金）平均為545萬6000日圓，與可供比較的5年前（2020年）相比增加了12%。不過，由於這5年來的消費者物價指數累積漲幅達11.9%，因此實質薪資幾乎沒有成長。

依行業別來看，5年來成長率最高的是收帳員、統計調查員、抄表員等外勤事務人員，達64%。在前10名行業中，除了上述職缺外，亦包含了計程車司機、汽車組裝人員等4種藍領行業。該研究所的主任研究員古谷星斗分析：「隨著高齡化加劇，需要體力的藍領職缺缺工情況尤為嚴重，這使得薪資變得更容易上漲。」

另一方面，白領職缺中則以會計師、系統顧問等專業職的崛起最為顯著。然而，同樣是白領階級，事務系職缺的薪資成長率相對較低，特別是未限定特定工作內容的綜合事務員，其薪資僅成長了8.5%。

雖然古谷氏認為「生成式AI（人工智慧）整體而言尚未讓白領階級的需求進入縮減階段」，但他指出「必須注意專業度較低的綜合事務職薪資成長率低於平均值這點」。

此外，與因應供需關係決定薪資的職缺不同，薪資屬於「公定價格」的行業則全面陷入低迷。由公共保險制度決定薪資的醫療與照顧領域、運費採許可制的公車司機以及教師等，其薪資成長率皆停留在個位數，實質薪資甚至呈現負成長。古谷氏表示：「這類行業的從業人員恐將愈發不足，進而導致地方上的基礎服務走向衰退。」

【資料】

Recruit Works研究所 「 『能賺錢的工作』之轉變（2026年版）」

標題圖片：PIXTA