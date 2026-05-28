4月訪日外國旅客人數受中國、中東大幅減少影響，較去年同月下滑5.5%：韓國、臺灣持續維持亮眼表現

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截至4月為止的4個月內，訪日外國旅客人數已連續2年突破1400萬人次。讓人不由得心想：「要是中東局勢穩定就好了…」「要是日中關係良好就好了…」。

時隔3個月再度低於去年同期表現

根據日本政府觀光局（JNTO）公布的2026年4月訪日外國旅客人數（推計值）顯示，總計為369萬2200人，較去年同月減少了5.5%。雖然創下進入2026年以來的單月新高，且截至4月的累計人數連續2年突破1400萬人次，但這也是自1月以來，時隔3個月再度出現低於去年同期水準的情況。

以去年11月首相高市早苗的「臺灣有事」發言為契機，中國國內掀起強烈的自主取消赴日旅遊氛圍，導致中國訪日旅客人數大跌56.8%，降至33萬700人，連續5個月低於去年同期水準。

此外，受到中東局勢惡化導致航班停飛或減班的影響，來自中東的旅客人數也大幅衰退21.4%。而英國、西班牙、義大利等國，則是因為復活節（Easter）假期時間落差，導致赴日需求集中在3月下旬，受到此波基期拉高的反作用力影響，4月的訪日人數皆低於去年同期表現。

另一方面，韓國訪日旅客成長21.7%至87萬8000人，臺灣也成長19.7%至64萬3500人，共有9個市場創下歷年4月的歷史新高。其中，法國較去年同月成長3.7%至5萬9200人，更刷新了單月歷史新高紀錄。

【資料】

標題圖片：搭乘人力車在東京淺草享受觀光樂趣的訪日外國旅客（4月15日攝影，AFP／時事）