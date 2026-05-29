中東原油銳減67%——貿易統計：荷姆茲海峽遭封鎖，創1979年以來新低

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受中東局勢惡化影響，4月日本原油進口量（通關基準）大幅銳減，創下現行統計方式實施以來的最低水準。政府正加緊確保替代路線。

物價高漲與景氣惡化恐同時進行

受美國與以色列攻擊伊朗影響，3月起中東石油運輸要衝荷姆茲海峽實質上已遭封鎖。根據日本船東協會確認，3月至5月期間通過該海峽的日本相關船舶僅有5艘。由於從中東到日本的油輪運輸約需20天，因此以通關為基準的貿易統計中，3月的實際進口狀況會反映在4月的統計數據上。

根據財務省公布的4月貿易統計（速報值）顯示，原油進口量較去年同月大幅減少63.7%，降至448萬公秉。其中來自中東的進口量更減少67.2%，降至384萬3000公秉。兩者皆創下自1979年開始公開個別商品月分數據以來的最低水準。

雖然無法查詢到過去兩次石油危機（1973年第1次、1979年第2次）當年的月分數據，但根據石油聯盟指出，1974年度的原油進口量較前年度減少4.5%，1980年度則減少10%。儘管4月的數值僅為單月數據，但與過去的石油危機相比，減少幅度依然巨大。

另一方面，雖然3月的杜拜原油價格因供應疑慮而飆漲，開盤後一路走高，但隨著進口數量急遽減少，進口額僅減少50%，停留在4542億日圓，並未成為惡化貿易收支的原因。

作為原油進口來源，中東地區的市占率通常占9成以上。然而4月降至85.8%，跌破了9成大關。政府正尋求經由中東及荷姆茲海峽以外的替代路線，或釋出石油儲備，首相高市早苗強調：「已確保可維持採購至明年初。」

野村綜合研究所資深經濟學家木內登英在報告中針對日本經濟前景指出：「若伊朗局勢持續陷入僵局且荷姆茲海峽實質上維持停止通行，因擔憂原油與輕油短缺，生產將持續減少，進而導致物資匱乏與價格飆漲。」他認為物價高漲與景氣惡化同時進行的「停滯性通膨跡象將會愈發明顯」。

【資料】

標題圖片：ENEOS集團公司的原油油輪「ENEOS ENDEAVOR」［ENEOS提供］（時事）