2025年度白米消費量創7年來新低：每人每月減少6.1%至4.4公斤

日本資料庫

在白米價格高漲的背景下，證實了消費者遠離白米的現象正持續加劇。根據業界團體的調查顯示，2025年度每人平均消費量較前年度減少了6%以上。

每月減少約4.4碗飯的份量

根據白米業界團體「米穀安定供給確保支援機構」近日公布的消費動向調查結果顯示，2025年度日本每人每月平均白米消費量為4435公克。較前一年減少6.1%，創下7年來新低。若以一碗飯（精米65公克）換算，減少幅度相當於4.4碗飯。

該調查是以日本全國的消費家庭監測對象進行網路調查。2026年3月份的有效調查家庭數為1608戶。調查根據調查月份的月初與月底精米庫存量、精米購買數量以及家庭人數，推估出家庭內消費量。熟食外帶（中食）與外食的消費量亦透過訪談進行推估。

2026年3月的消費量為每人平均4339公克。其中，在家庭內消費的白米占64.5%，購買便當等「熟食外帶」占21.2%，外食則占14.3%。2016年度家庭內消費的比例為68.9%，這10年間熟食外帶與外食的比例增加了將近5個百分點。

觀察同月份購買白米的管道，以超級市場的48.9%高居首位。其次依序為「從家人或朋友等處免費取得」12.0%、網路購物10.5%、藥妝店8.5%。利用地區內「米店」（米穀專賣店）的人口比例僅停留在2.3%。

依不同管道的購買單價來看，便利商店最高，每公斤為1038日圓。最便宜的「直接向生產者購買」為518日圓，兩者有著2倍的價差。超級市場為772日圓，網路購物則為773日圓。

【資料】

米穀安定供給確保支援機構 「 消費動向調查」

標題圖片：PIXTA