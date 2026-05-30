不經意間哼出聲、聽了無數次的那首歌曲！版權費冠軍為《Lilac》

日本資料庫

竟然有3首歌曲擠進版權費前10名，Mrs. GREEN APPLE真是太驚人了！2026年度也憑藉著晨間劇主題曲迴盪在大家的耳邊呢。

播放次數破9億次的超級熱門單曲

日本音樂著作權協會（JASRAC）宣布，2025年度著作權使用費分配額最高的作品為Mrs.GREEN APPLE的《Lilac》（ライラック）。該歌曲作為電視動畫《失憶投捕》（忘却バッテリー）的片頭曲於2024年4月發行，串流累計播放次數以並列史上最快的速度突破9億次。除了在網路配信（互動式傳輸）的分配額榮登第1名外，在卡拉OK的分配額也高居第2名，成為在廣泛領域中皆被廣為利用的超級熱門單曲。

負責作詞、作曲的大森元貴表示：「今後我也會在孤獨與痛苦中，一邊糾結煩惱、掙扎前行，一邊享受創作。我想向所有參與其中的人致上謝意。」

第2名為美空雲雀（美空ひばり）演唱的《川流不息》（川の流れのように），第3名則是Creepy Nuts的《Bling-Bang-Bang-Born》。

版權費分配額TOP10（日本國內作品）

名次 作品名稱 藝人／歌手 1 《Lilac》 Mrs.GREEN APPLE 2 《川流不息》 美空雲雀 3 《Bling-Bang-Bang-Born》 Creepy Nuts 4 《青與夏》 Mrs.GREEN APPLE 5 《Soranji》 Mrs.GREEN APPLE 6 《Idol》 YOASOBI 7 《原子小金剛》 上高田少年合唱團 8 《殘酷天使的行動綱領》 高橋洋子 9 《振作精神》 竹內瑪莉亞 10 《航海王BGM》



（左）《川流不息》©日本古倫美亞、雲雀製作公司，（右）《Bling-Bang-Bang-Born》©Sony Music Labels Inc.

同時公布的2025年度音樂著作權收入（使用費）較前年度成長5.4%，達到1523億2659萬日圓，再度刷新歷史新高。

依主要類別區分，線上串流音樂（訂閱制）及YouTube等「網路配信」較前年度成長9.6%，達到618.2億日圓，突破了600億日圓大關。網路配信自2015年度起便呈現增加趨勢，而疫情爆發後，全社會的數位化與線上化形成助力，更帶動了訂閱制及串流影片服務的利用率。現場演奏等（如現場演唱會、音樂會等）也受到大型巡迴演唱會舉辦場次增加及門票價格上漲的影響，成長11.9%，達到約291.1億日圓，表現相當亮眼。

【資料】

日本音樂著作權協會 「 2026年JASRAC獎 分配額TOP10」

2026年JASRAC獎 分配額TOP10」 日本音樂著作權協會 「 2025年度的事業」

標題圖片：《Lilac》的單曲封面與Mrs.GREEN APPLE，中央為負責作詞作曲的大森元貴（JASRAC提供）