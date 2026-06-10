2025年特殊詐欺：日本全國受害金額達1400億日圓 較前一年倍增，假警察詐騙尤為顯著——警察廳

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根據警察廳統計，2025年日本全國的「特殊詐欺」受害金額超過1400億日圓，達到了前一年的約2倍。在「假冒他人（Ore-ore型）」的詐騙中，冒充警察並以調查名義騙取現金的「假警察詐騙」增加趨勢尤為顯著，且年輕世代的受害案例也正在增加。

根據該廳近日公布的2025年特殊詐欺相關統計（確定值）顯示，日本全國的已知案量較前一年增加6789件（32.3%），達到2萬7832件；受害金額則較前一年增加704億日圓（98.0%），達到1423億1000萬日圓，創下歷年最糟紀錄。

平均每天的受害金額為3億9000萬日圓。已既遂案件的每件平均受害金額為523萬6000日圓，較前一年增加了173萬多日圓。

高齡者（65歲以上）受害的已知案量為1萬4273件，占扣除法人受害後總已知案量的51.3%。占受害總金額的比例則為59.2%。

警察的查獲件數為6575件（較前一年減少1件）、查獲人數為2338人（較前一年增加64人），幾乎與前一年持平。在被查獲的人員中，負責收取現金等的「車手」為1379人，占了約6成。主嫌的查獲人數則僅停留於69人。幫派份子等被查獲者為414人，占總查獲人數的17.7%。

依詐騙手法分類，2025年在「假冒他人（Ore-ore型）」詐騙中，冒充警察並謊稱「您的帳戶正被用於犯罪」、「您的手機門號遭到非法申辦」等話術欺騙被害人，再以優先進行調查等名目騙取現金的「假警察詐騙」達1萬1014件，較前一年呈現倍增。受害金額高達1005億日圓。而巧妙索取未曾使用過的服務費用等以騙取錢財的「虛假帳單詐騙」已知案量為5706件，與前一年持平。假借退還醫療費或保險費等名義騙取金錢的「退款詐騙」已知案量則為3179件。

在假警察詐騙的已知案量中，以30多歲的2239件為最多，其次為20多歲的1718件，可見年輕世代的受害情況較多。而受害金額則以70多歲的274億日圓為最高，其次為60多歲的256億日圓。

SNS型投資與浪漫詐騙受害案例亦呈現增加

透過擅自使用名人照片的社群媒體廣告等誘騙民眾投資以詐取錢財的「SNS投資詐騙」，以及透過社群媒體或交友軟體等讓對方產生親近感進而詐取錢財的「浪漫詐騙」，其受害案例持續增加。2025年的已知案量較前一年增加48.2%，達到1萬5168件；受害金額則較前一年增加44.2%，高達1834億3000萬日圓。

SNS投資與浪漫詐騙已既遂案件的每件平均受害金額高達1213萬3000日圓，金額非常龐大。不論男性或女性，被害者的年齡層皆以40多歲至60多歲占多數。

【資料】

標題圖片：從柬埔寨的特殊詐欺據點中所查獲的智慧型手機等，2025年8月，名古屋市（時事）