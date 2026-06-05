JASRAC外國收入冠軍為NARUTO：動畫BGM席捲前幾名

日本資料庫

即使在日本結束播放後過去了漫長歲月，NARUTO至今依然在全世界受到大力的支持。人們無數次透過串流平台重溫作品、聆聽BGM，甚至對主角吃的拉麵也充滿興趣。動畫的力量真是太驚人了！

風靡全球的娛樂

日本音樂著作權協會（JASRAC）宣布，在2025年度的著作物使用費中，從海外著作權管理團體獲得最多收入的日本國內作品，是由高梨康治所作曲的動畫《火影忍者疾風傳》（NARUTO–ナルト–疾風傳）的BGM。

動畫《火影忍者》（NARUTO）是跨越國境、廣受歡迎的作品，獲得了以美國、巴西、德國為首的全球51個國家與地區的分配款。其融合了傳統日本樂器音色與厚重搖滾、管弦樂的動態音效，不僅在日本，更擄獲了全球粉絲的心，這也是其時隔2年、第8次榮登海外收入冠軍。

前10名中《航海王》、《進擊的巨人》的BGM也榜上有名，此結果反映出動畫作品已成為大眾對日本產生興趣的契機。

版權費海外收入TOP10

作品名稱 作曲者 1 《火影忍者疾風傳》BGM 高梨康治 2 《航海王》BGM 田中公平 3 《HUNTER×HUNTER》BGM 平野義久 4 《人生的旋轉木馬》 久石讓 5 《BORUTO-火影新世代-》BGM 高梨康治 6 《航海王》BGM 濱口史郎 7 《哥吉拉-1.0》BGM 佐藤直紀 8 《火影忍者》BGM 增田俊郎 9 《黑色五葉草》BGM 關美奈子 10 《進擊的巨人》BGM 澤野弘之

【資料】

日本音樂著作權協會 「 公布JASRAC獎」

公布JASRAC獎」 日本音樂著作權協會 「 分配額TOP10」

標題圖片：《火影忍者疾風傳》BGM（JASRAC提供）