JASRAC外國收入冠軍為NARUTO：動畫BGM席捲前幾名

JASRAC外國收入冠軍為NARUTO：動畫BGM席捲前幾名動漫 漫畫 財經
即使在日本結束播放後過去了漫長歲月，NARUTO至今依然在全世界受到大力的支持。人們無數次透過串流平台重溫作品、聆聽BGM，甚至對主角吃的拉麵也充滿興趣。動畫的力量真是太驚人了！
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
風靡全球的娛樂
日本音樂著作權協會（JASRAC）宣布，在2025年度的著作物使用費中，從海外著作權管理團體獲得最多收入的日本國內作品，是由高梨康治所作曲的動畫《火影忍者疾風傳》（NARUTO–ナルト–疾風傳）的BGM。
動畫《火影忍者》（NARUTO）是跨越國境、廣受歡迎的作品，獲得了以美國、巴西、德國為首的全球51個國家與地區的分配款。其融合了傳統日本樂器音色與厚重搖滾、管弦樂的動態音效，不僅在日本，更擄獲了全球粉絲的心，這也是其時隔2年、第8次榮登海外收入冠軍。
前10名中《航海王》、《進擊的巨人》的BGM也榜上有名，此結果反映出動畫作品已成為大眾對日本產生興趣的契機。
版權費海外收入TOP10
|作品名稱
|作曲者
|1
|《火影忍者疾風傳》BGM
|高梨康治
|2
|《航海王》BGM
|田中公平
|3
|《HUNTER×HUNTER》BGM
|平野義久
|4
|《人生的旋轉木馬》
|久石讓
|5
|《BORUTO-火影新世代-》BGM
|高梨康治
|6
|《航海王》BGM
|濱口史郎
|7
|《哥吉拉-1.0》BGM
|佐藤直紀
|8
|《火影忍者》BGM
|增田俊郎
|9
|《黑色五葉草》BGM
|關美奈子
|10
|《進擊的巨人》BGM
|澤野弘之
【資料】
標題圖片：《火影忍者疾風傳》BGM（JASRAC提供）