氣象廳與國土交通省以5階段呼籲災害警戒：為保護生命安全，請根據「黃」、「紅」、「紫」警戒等級確實採取行動！防災 社會 生活
進入連日降雨與颱風的季節。氣象廳與國土交通省改善了防災資訊，將5階段的警戒等級進行了明確的統整。雖然無法以人類的力量改變自然現象，但透過日常的防範準備，依然能夠保護生命安全。
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在梅雨鋒面及颱風引發的大雨季節來臨前，氣象廳與國土交通省開始實施全新的防災氣象資訊。
對象災害共有以下4種。
無論哪種災害，皆以等級1至5的5個階段來標示危險度，並明確規範居民應採取的行動。當市町村政府透過防災行政無線廣播或防災App等管道向居民發布疏散資訊時，以及電視、網路新聞等媒體，都會以顏色來標示並傳達警戒等級。
平時做好準備至關重要，例如家人間應事先討論在「黃」、「紅」、「紫」階段時該如何採取行動。
|警戒等級
|疏散相關資訊
|居民應採取的行動
|5
|特別警報
|生命危險！立即確保安全
|務必在警戒等級4之前完成疏散
|4
|危險警報
|所有人員從危險場所疏散
|3
|警報
|高齡者等進行疏散
|2
|注意報
|確認自身的疏散行動
|1
|早期注意資訊
|做好應對災害的心理準備
編輯部根據氣象廳與國土交通省的公布資料等製作
等級2（黃）：相當於「注意報」，需確認災害加劇時的疏散路線及隨身攜帶物品等疏散行動。
等級3（紅）：高齡者或行動不便者進行疏散。高齡者以外的人員也應暫緩日常活動，或開始做疏散準備。
等級4（紫）：此為地方政府發布疏散指示的階段，所有人員皆必須從危險場所「全員疏散」。
等級5（黑）：災害已經發生或迫在眉睫的階段。從此時才開始疏散反而可能更加危險。請務必採取確保生命安全的行動。
【資料】
- 國土交通省 「關於全新防災氣象資訊」
標題圖片：因能登大雨導致塚田川氾濫而受災的住宅，2024年9月22日上午，石川縣輪島市（時事）