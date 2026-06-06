氣象廳與國土交通省以5階段呼籲災害警戒：為保護生命安全，請根據「黃」、「紅」、「紫」警戒等級確實採取行動！

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進入連日降雨與颱風的季節。氣象廳與國土交通省改善了防災資訊，將5階段的警戒等級進行了明確的統整。雖然無法以人類的力量改變自然現象，但透過日常的防範準備，依然能夠保護生命安全。

在梅雨鋒面及颱風引發的大雨季節來臨前，氣象廳與國土交通省開始實施全新的防災氣象資訊。

對象災害共有以下4種。

【氾濫資訊】

以一級河川等日本全國約400條大河川為對象

【大雨資訊】

颱風或集中豪雨引發的大雨資訊

伴隨大雨造成的中小型河川氾濫與淹水

【土石災害資訊】

陡峭坡地的坍方與土石流

無論哪種災害，皆以等級1至5的5個階段來標示危險度，並明確規範居民應採取的行動。當市町村政府透過防災行政無線廣播或防災App等管道向居民發布疏散資訊時，以及電視、網路新聞等媒體，都會以顏色來標示並傳達警戒等級。

平時做好準備至關重要，例如家人間應事先討論在「黃」、「紅」、「紫」階段時該如何採取行動。

警戒等級 疏散相關資訊 居民應採取的行動 5 特別警報 生命危險！立即確保安全 務必在警戒等級4之前完成疏散 4 危險警報 所有人員從危險場所疏散 3 警報 高齡者等進行疏散 2 注意報 確認自身的疏散行動 1 早期注意資訊 做好應對災害的心理準備

編輯部根據氣象廳與國土交通省的公布資料等製作

等級2（黃）：相當於「注意報」，需確認災害加劇時的疏散路線及隨身攜帶物品等疏散行動。

等級3（紅）：高齡者或行動不便者進行疏散。高齡者以外的人員也應暫緩日常活動，或開始做疏散準備。

等級4（紫）：此為地方政府發布疏散指示的階段，所有人員皆必須從危險場所「全員疏散」。

等級5（黑）：災害已經發生或迫在眉睫的階段。從此時才開始疏散反而可能更加危險。請務必採取確保生命安全的行動。

【資料】

國土交通省 「 關於全新防災氣象資訊」

標題圖片：因能登大雨導致塚田川氾濫而受災的住宅，2024年9月22日上午，石川縣輪島市（時事）